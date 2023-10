Po čtrnácti a půl letech se vrátil na dobře známé místo. Zatímco v roce 2009 byl v roli asistenta trenéra Václav Baďouček u poslední extraligové sezony hokejových Orlů Znojmo před prodejem licence Kometě Brno, tentokrát přebírá jihomoravský celek jako hlavní trenér v situaci, kdy klub zažívá rozpačitý comeback do Chance ligy a patří mu až jedenáctá příčka tabulky. „Poslední extraligová sezona tehdy byla náročná, ale ve Znojmě se mi hrozně líbilo, doufám, že to tak bude i teď,“ říká jedenašedesátiletý rodák z Plzně.

Václav Baďouček si premiéru v roli hlavního trenéra Orlů Znojmo odbyl ve středu 4. října. Jeho svěřenci prohráli doma 3:5 s Prostějovem. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jak došlo k vašemu návratu do Znojma?

Vedení mě oslovilo v neděli dopoledne, krátce jsme si povídali o tom, co by se asi mělo dít a dohoda byla velmi rychlá.

Úvodní zápas s Prostějovem vám nevyšel a prohráli jste 3:5. Co vaší hře chybělo?

Neřekl bych, že Prostějov byl napřed o hodně, ale samozřejmě ukázal vyšší kvalitu. Musíme se zaměřit na to, abychom proměňovali šance a hru zjednodušili. Problém je taky v disciplíně, nemůžeme si dovolit tři fauly na útočné polovině.

Bude potřeba mužstvo posílit?

Jsem tady den, nějaké poznatky už mám, ale ty si nechám s dovolením pro sebe.

Začátek sezony je zatím hodně nepovedený, přitom klub chce postoupit do play-off.

Určitě chceme stoupat tabulkou výš. Do Pardubic (rezervy Pardubic v minulé sezoně Chance ligy – pozn. red.) jsem přišel v téměř beznadějné situaci a povedlo se nám soutěž zachránit. Byl bych rád, kdyby se Znojmo zvedlo. Samozřejmě jsme se bavili o ambici postoupit do play-off, o kterou se vynasnažíme.

Znovu se zeptám. Obejde se to bez posílení?

Určitě i tohle je téma, ale zatím je na nějaká konkrétní vyjádření brzo.

Je ten přechod mezi druhou a první ligou složitější, než si možná v klubu představovali?

Je to náročné obzvlášť pro mladé, kteří s profesionálním hokejem začali a rovnou skočili o soutěž výš. Musí se rychle zadaptovat, k čemuž ještě nedošlo. Ještě pořád nepřešli do módu, že jsou o soutěž výš a že hrají proti daleko kvalitnějším soupeřům.

Když se vrátíme k vašemu angažmá ve Znojmě v sezoně 2008/2009, tehdy byl hlavním trenérem Radim Rulíkem, nyní nový kouč české reprezentace. Jste s ním stále v kontaktu?

Ano. Radim mi pogratuloval k angažmá. Skoro v každodenním kontaktu jsme byli v minulé sezoně (Rulík trénoval A tým Pardubic, Baďouček béčko - pozn.red.). Dělali jsme spolu taky ve Varech a ve Znojmě, takže naše vztahy jsou dlouhodobé.

Právě ve Varech jste v sezoně 2007/2008 zažil stříbro. Jak vzpomínáte na tohle angažmá?

Vary jsou srdeční záležitost. Strávil jsem tam kus trenérské kariéry a taky úspěšný kus.

Zdroj: Youtube

Vy jste měl být hlavním trenérem Znojma v sezoně 2009/2010, ale nakonec jste zamířil do Komety.

Ano, bylo ve hře, že zůstanu jako hlavní trenér, ale po přesunu licence do Brna bylo přáním pana Vlasáka (tehdejšího majitele Orlů Jaroslava Vlasáka - pozn.red.), abych s těma klukama, kteří šli ze Znojma do Brna, působil i já. Nabralo to tehdy jiný směr. Doufám, že po těch x letech naplním ta očekávání ve Znojmě.

Od té doby se změnil majitel i hráči a trenéři až na jedno jméno. Jiří Beroun v klubu zůstává, byť se přesunul z role hlavního trenéra do role asistenta.

Ano, už před mým příchodem jsme se potkali na některých hokejových zápasech a párkrát spolu mluvili. Vždy je dobré, když v týmu najdete někoho, koho znáte a umíte s ním líp komunikovat.

Na závěr otázka na odlehčení: Přicházíte do města vína. Máte ho rád, nebo preferujete pivo?

Jsem z Plzně, takže tam je samozřejmě jiné základní pití, ale víno mám rád a těším se, až ho tady ochutnám.

Václav Baďouček

narozen: 9. února 1961

pozice: trenér

současný klub: Orli Znojmo

bývalé kluby (hráčská kariéra): Plzeň, Zlín, Karlovy Vary, Sokolov, Šumperk, Selb (Německo), Mladá Boleslav, Příbram

bývalé kluby (trenérská kariéra): Příbram, Písek, Karlovy Vary, Kometa Brno, Most, Pardubice, Vrchlabí, Plzeň, Pardubice B