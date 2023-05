Pohádková sezona se změnila v nepříjemný thriller. Jen pár dní po mistrovských oslavách ve druhé lize, kterou hokejisté Znojma ovládli ve velkém stylu, nastal šok. Na pondělním zasedání schválilo znojemské zastupitelstvo klubu, který má hrát Chance ligu, dotaci čtyři miliony korun, což je o milion méně než loni, kdy se chystal na nižší soutěž. Majitel Orlů Pavel Ohera nato hráčům zničehonic ukončil smlouvy a zavedenému jihomoravskému klubu hrozí zánik. „Byl to pro nás všechny šok," přiznává v rozhovoru pro Deník Rovnost kapitán týmu Tomáš Svoboda.

Tomáš Svoboda je kapitánem znojemských Orlů. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Měl jste nějaké informace o tom, co hrozí?

Ne, vůbec žádné. V sobotu jsme slavili titul s fanklubem a v neděli jsem odjel domů. V pondělí nastal šok, netušil jsem ani, že je v pondělí zasedání zastupitelstva, kde se bude rozhodovat o dotaci… Nejprve jsem si říkal, jestli si ze mě někdo nedělá srandu. Vůbec jsme nepočítali s tím, že něco takového může nastat. Ale doufám, že se situace uklidní a budeme normálně pokračovat.

Mluvil s vámi přímo majitel?

Majitel nám nějaké informace sdělil. Pracuje pro to, aby všechno dopadlo podle toho, jak to chceme všichni, tedy, aby se hrál hokej.

Takže věříte, že se situace ještě otočí a Znojmo bude pokračovat?

Jedna strana je město, druhá strana majitel. Nyní je na tahu město. Věříme v nějaké jednání, které by mělo být obnoveno a že dojde k závěru, že se první liga bude hrát.

Středeční reakce starostky Znojma Ivany Solařové





Snažil jste se z pozice kapitána nějak apelovat na majitele?

Ne, informace máme a teď je to o jednání. Moc s tím neuděláme. Do éteru se pustily informace, které nám byly od klubu povolené vyslat a má přijít prohlášení. Věřím, že se brzy dozvíme víc o tom, jak ta jednání budou vypadat.

Takže se neohlížíte po možnostech odejít do jiného klubu?

Ne, rozhodně na to zatím nemyslím. Odsud se nechce nikomu, což je nejkrásnější a nejhezčí, všichni chceme pokračovat. Věřím, že všechno dobře dopadne a že budeme normálně pokračovat.

Hrdinové znojemských Orlů. Kluk z plakátu i nečekaná bodová mašina

Je to tak opravdu i u ostatních hráčů? Nebyla teď narušena důvěra ve vedení klubu?

Ne, to si rozhodně nemyslím. Z toho, co si povídáme s klukama, tak každý má k tomu klubu velkou vazbu. Toto není problém na sportovním poli, že by klub byl špatně vedený. Tady je to vyloženě tak, že bez podpory města nefunguje žádný sportovní oddíl.

Nejste ale z toho prozatimního vývoje zklamaný?

No, zklamaný… Je to sport a politika, v které se neangažuji a ani jí nějakou velkou měrou nesleduju. Nepočítali jsme s tím, že to týden od titulu takto může vypadat a obrovsky by nás mrzelo, kdyby vše skončilo. Po sportovní stránce jsme udělali maximum a na výsledcích to bylo vidět. Byla by škoda, kdyby do toho teď něco zasáhlo a my nemohli pokračovat. Bylo by to blbé i vůči lidem, co nás podporovali.

Reakce Orlů Znojmo na situaci:

Klub v reakci na hrozící zánik zareagoval ve středu odpoledne prohlášením, v němž fanoušky informuje o plánovaných schůzkách vedení s politickými představiteli o podpoře znojemského hokeje. „V pátek se prezident klubu Pavel Ohera setká s hejtmanem Jihomoravského kraje Jiřím Grolichem. O prodlouženém víkendu má pak schůzku se starostkou města Znojma Ivanou Solařovou. Věříme, že společným cílem všech zúčastněných je zachování a další rozvoj divácky nejpopulárnějšího sportovního odvětví v regionu," stojí v prohlášení.

Dopis fanoušků starostce:

Paní starostko,

to co jsme se dozvěděli, že by měl ve Znojmě zaniknout hokej, snad není pravda. Znojemští hokejisté přinášejí Znojmákům radost a zároveň i hrdost na město. Hokejisté splnili svůj cíl, probojovali se mezi hokejovou elitu do l.ligy za obrovské fanouškovské podpory ve Znojmě a samozřejmě majitele klubu pana Ohery a jeho spolupracovníků. Již dříve jste slíbila finanční podporu hokejistům když se jim podaří postoupit do vyšší soutěže. Nastal čas kdy je potřebné tento slib splnit. Částka 4 milionů korun je absolutně nedostačující pro 1. hokejovou ligu, to ví každý nýmand, který hokej podporuje. Proto se obracíme na Vás, na radu, vedení a zastupitele města Znojma, aby byla poskytnuta částka alespoň 12 milionů pro hokejový klub HC Orli Znojmo. Sám pan Ohera společně se sponzory za současného stavu není schopen finančně hokej ve Znojmě utáhnout. Věříme, že tuto situaci pochopíte a znojemskému hokeji pomůžete.

Za skupinu fanoušků hokeje ve Znojmě,

dne 26.04.2023

Vlastimil Daněk