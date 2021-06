„Chtěl jsem zkusit jinou soutěž než extraligu a ozval se mi Pavel Ohera (majitel znojemského klubu – pozn. red.), s nímž jsme se domluvili. Můj konec v Pardubicích nebyl z výkonnostních důvodů. Z deseti posledních zápasů se mnou v bráně jsme snad osm vyhráli. Pak přišel gólman z Ruska. V hokeji se může stát cokoli,“ uvedl rodák z Českých Budějovic.

Ve Znojmě bude devětadvacetiletý gólman plnit roli jedničky a sekundovat mu má dosavadní brankář Dominik Groh. „Nějaké avízo, že začnu v bráně, jsem při telefonátu s majitelem dostal, ale příslib nic znamená. Musím to potvrdit výkony na ledě, jinak bude realita jiná,“ poznamenal gólman, jenž si před dvěma roky zkusil angažmá v britské lize, kde ale v dresu Sheffieldu odchytal jen dva duely.

Znojemští Orli mají podle informací Deníku Rovnost už také jasno o tom, kdo nahradí zesnulého Miroslava Fryčera na postu hlavního trenéra.

Klub hodlá vsadit na duo jeho asistentů Tomáš Jakeš a Jiří Beroun, podle všeho tak padá varianta angažování nového hlavního kouče zvenčí. Znojmo si zakládá na rodinném rázu klubu a taky na Fryčerově odkazu. Jakeš i Beroun jsou bývalými hráči Znojma, a taky stáli po boku Fryčera při jeho celém, téměř tříletém angažmá na jihu Moravy. Otázkou zůstává, jestli budou fungovat jako tandem dvou rovnocenných koučů nebo vedení jednoho z nich určí za hlavního trenéra. „Zatím jsme to neřešili, poslední měsíci jsem lítal po nemocnicích a zotavoval se, byl jsem hlavou jinde. Jede se nicméně v zaběhlém režimu suché přípravy, v jakém to fungovalo i za Míry Fryčera,“ prohlásil Beroun.

Zatímco o realizačním týmu oficiálně rozhodnuto není, kádr pro nový ročník dostává zřetelné obrysy. Kromě Kantora klub přivedl sedm dalších akvizic, čtyři beky a tři útočníky. Nejnověji Znojmo ohlásilo příchod dvou kanadských obránců, kteří v posledním ročníku nastupovali za slovenské celky. Ryan Culkin naskakoval za Bratislavu Capitals v rakouské ICE Hockey League a Jordon Southorn ve slovenské extralize v Michalovcích. „Jejich výhodou je, že už hráli v Evropě, takže pro ně bude lepší si přivyknout. Půjde o stěžejní obránce týmu,“ přesvědčoval Beroun.

Kádr ještě mají doplnit dvě útočné posily. V úvahu připadá jméno kanadského kanonýra Anthonyho Lucianiho, jenž má slabost pro Znojmo a s klubem začal i minulý druholigový ročník. „Tyto věci řeší Pavel Ohera. Nám potom pošle, abychom se na hráče podívali,“ odpověděl vyhýbavě Beroun.

Hokejisté Znojma kromě přípravy na novou sezonu také vložili ruce do boje proti pandemii koronaviru. V minulém týdnu se v očkovacím centru ve Sportovní hale Dvořákova vystřídala většina hráčů týmu včetně lídrů družstva Tomáše Svobody nebo Vojtěcha Němce. Na výzvu znojemské nemocnice pomáhali jako dobrovolníci s administrativní činností spojenou s očkováním. „S touto iniciativou přišla sama kabina, za což patří hráčům velký respekt. Věříme, že i my tak můžeme přispět k rychlému návratu do normálu, ale hlavně ulehčíme a umožníme trošku vydechnout zdravotníkům a ostatním dobrovolníkům,“ poznamenal manažer klubu Petr Veselý.