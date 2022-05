Tasovičtí dlouho těsně vedli nad Humpolcem. Nakonec zvýšili a brali tři body

Podle informací Znojemského deníku Rovnost nesplnil generální partner Orlů, společnost Tesla, sponzorské závazky. "Nedodrželi smlouvu. Znojmu dali pouze čtvrtinu domluvených finančních prostředků," řekl Deníku Rovnost zdroj spojený s klubem. Nepřál si být jmenován, redakce však jeho jméno zná.

Podle jednoho z trenérů orlí letky, Jiřího Berouna, nejsou okolnosti pádu do druhé ligy zdaleka jasné. "Nikde není nic oficiálně dané. Pořád se vedou jednání, ještě bych počkal," uvedl Beroun.

Podle něj může za finanční potíže i covidové omezení na tisíc diváků, které trvalo půl roku. "Před tím na nás chodili tři tisíce fanoušků. Než nás zavřeli, měli jsme sedmou nejvyšší návštěvnost v České republice. Mohli jsme se rovnat extraligovému Litvínovu, Karlovým Varům či Mladé Boleslavi. Potom sice povolili tisícovku fanoušků, permanentkářům jsme vyhověli, ale dále chyběli peníze za lístky z volného prodeje, což se někde promítne," vypočetl Beroun.

Orli pustili už tři hráče do jiných klubů. Jeden z nejlepších střelců Jihomoravanů, Radek Prokeš, zamířil po ročním angažmá ve Znojmě do týmu ICEHL Vienna Capitals. "Po skvělé sezóně ve Znojmě jsem přirozeně doufal, že si mě špičkový tým v ICEHL všimne. Přestup do Vídně pro mě znamená velký krok v kariéře. Chci využít šance stát se ještě více klíčovým hráčem," řekl Prokeš. ICEHL bude hrát v Itálii i Švéd Filip Ahl. Do prvoligového Zlína přestoupil obránce Jan Bartko, stejnou soutěž bude hrát i Filip Haman v dresu Dukly Jihlava.

Královské město nad řekou Dyjí naopak přivítá Lukáše Zukala z B-týmu brněnské Komety, od nějž chtějí Orli získat zpět licenci na druhou ligu. "Zukal už si hledá bydlení, tam je to jasné," komentoval jeho příchod výše uvedený zdroj Deníku. Domů se má vrátit i Jan Bulín, který ve Znojmě skončil před třemi lety kvůli porušení životosprávy.

Jasno o směřování Orlů má být již první květnovou středu, kdy je uzávěrka přihlášek do ICEHL.