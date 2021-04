Hráči znojemských Orlů se pomalu, ale jistě, začínají chystat na pokračování angažmá v nejvyšší soutěži u našich jižních sousedů. Po roční pauze naskočí mančaft z města nad řekou Dyjí do mezinárodní ICE Hockey League, bývalé EBEL.

Tým opět povede dlouholetý lodivod orlího hnízda Miroslav Fryčer, který v klubu zůstal i na pozici sportovního manažera. Asistenty mu budou dělat Jiří Beroun a Tomáš Jakeš. „Jirka i Tomáš kvalitně mančaft připraví. Já teď pendluji mezi bydlištěm v Ostravě a Znojmem. Dáváme vše do kupy,“ uvedl Fryčer.

Změna nastala na postu trenéra brankářů. Petra Hrachovinu nahradil Jakub Dohnal. Šestadvacetiletý borec dosud koučoval gólmany mládežnických kategorií ve Znojmě a v prvoligovém Vsetíně. Orlí kasu bude střežit i dvojice nových strážců. Jména sportovní manažer Fryčer neprozradil. „Ti chtějí nové trendy, co se nosí ve světě. Sehnat trenéra brankářů po různých známostech je kumšt. Uvidíme, jak vše bude fungovat, garantováno není nic,“ vysvětlil Fryčer.

Bývalého hráče skvader z NHL, Toronto Maple Leafs či Detroit Red Wings, svrbí už ruce po více než půl roce bez hokeje. „Sledoval jsem naše kluky v klubech, kam jsme je půjčili. Ale když jsem v extralize nebo první lize viděl prázdné tribuny, tak mi bylo smutno. Raději jsem si pustil sestřihy z NHL. Bez fanoušků na ochozech je to blbost,“ durdil se Fryčer.

Orli odstartují suchou přípravu prvního května. Kádr je shodný de facto s loňským. „ Tejnor, Sedlák, Němec, Kvasnica, Köver, Stránský… Mohl bych pokračovat,“ jmenoval trenér Znojma.

Mančaft od rakouských hranic čekají v Ice Hockey League noví soupeři jako slovinská Lublaň a italská Val Pusteria. Dle Fryčera nalákají diváky do ochozů zvláště derby s Vídní či Bratislavou. „Věřím, že pro mančafty to bude zpestření sezony. Ovšem, kdo ví, jak to bude. Zdali nebudeme zase sedět u počítačů,“ uzavřel Fryčer.