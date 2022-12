Potom, co orlí letka ve středu vyhrála nad Hodonínem 4:2, kdy znojemský trenér Jiří Beroun byl s průběhem hry nespokojený, jsou jeho svěřenci zpět ve formě. Severomoravanům nadělili osm branek během čtyřiceti minut.

Dle Berouna chtěli Orli na protivníka nastoupit hned od začátku. "Musíme být koncentrovaní na každý zápas, ale zároveň počítat s tím, že nás soupeř může porazit. Proti Havířovu nám vycházely některé kombinace z tréninku, a to je pro trenéra nejlepší zpětná vazba," hodnotil znojemský lodivod.

Svými třemi góly pomohl Jihomoravanům k vítězství i útočník Lukáš Adámek. Dvacetiletý forvard zaznamenal již druhý hattrick během sezony. "Jednou mi to sjelo z hokejky a pak jsem trefil i protihráčovi brusle a padlo to tam. Takže to bylo nečekané a hodně o štěstí," přiznal skromně Adámek.

I v něm rezonovala pachuť z první prohry sezony s Kopřivnicí. Ta Znojmo porazila v polovině listopadu 4:3 v prodloužení. "Řekli jsme si negativní věci, které bylo potřeba odstranit, a to se nám snad už povedlo. Další těžký zápas, po prohře s Kopřivnicí, byl v Opavě. Bylo tam temnější období, ale teď už jsme zpátky tam, kde jsme byli předtím," uvedl Adámek.

Další příležitost předvést své umění budou mít Orli v sobotu. V roli hostů se od půl šesté představí na kolbišti Valašského Meziříčí. Následující středu od osmnácti hodin vyzvou opět doma mančaft Havlíčkova Brodu. "Hrajeme hokej hlavně pro diváky, takže chceme, aby padalo hodně branek," burcoval Beroun.

Znojmo - Havířov 8:3

Třetiny: 4:1, 4:2, 0:0. Branky a nahrávky: 7. Mareš (Kloz, Hruška), 17. Hruška (Nižnikov, Tomáš Svoboda), 17. Adámek (Beránek, Remta), 19. Nižnikov (Hruška, Tomáš Svoboda), 33. Adámek (Šťovíček), 34. Tomáš Svoboda (Hruška), 38. Tomáš Svoboda (Hruška, Sklenář), 39. Adámek (Beránek, Tejnor) – 4. Dudáš (Mrva, Spratek), 29. Antoníček (Mrowiec), 33. Spratek (Kratochvíl, Mrva).

Rozhodčí: Škach – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 1297.

Znojmo: Groh – Kloz, Stránský, Zukal, Jenáček, Mareš, Tejnor, Remta – Svoboda T., Sklenář, Špaček, Köver, Svoboda O., Adámek, Hruška, Beránek, Nižnikov, Pigl, Šťovíček, Čermák. Trenér: Jiří Beroun.

Havířov: Šindelka (21. Štipčák) – Ščurek, Bílek, Kunc, Mrowiec, Havlík, Kolarz, Dudáš – Pawliczek, Kovalski, Antoníček, Apolenář, Pastor, Kratochvíl, Tvrdý, Čmiel, Spratek, Mrva, Haas. Trenér: Jiří Raszka.