Gólman znojemských hokejistů Dominik Groh již druhou pauzu během roku, způsobenou covidem-19, tráví na bytě ve městě nad řekou Dyjí. Původem horal z Krkonoš přesídlil do hokejové rodiny znojemských Orlů předminulou sezonu.

Groh většinu volného času věnuje pilování fyzické kondice. „S přítelkyní chodíme běhat, cvičím doma. Je to na prd, že se nedá nic dělat,“ mrzí dvaadvacetiletého borce. Dříve byl zvyklý věnovat se koníčkům. „Zašel jsem si na squash, vykoupat se do lomu,“ popisuje Groh.

Skvělý parťák

Do druholigové sezony 2020/21 vstoupil jako jednička mezi třemi tyčemi, nejvíce zůstává v kontaktu se svým gólmanským kolegou Janem Pechkem. „Přesně tak, jak to u parťáků má být. Naprosto jsme si sedli, je skvělý. Když se nemůžeme potkat, zahrajeme si alespoň přes PlayStation střílečku,“ líčí skoro dva metry vysoký strážce kasy.

I když vláda v minulém týdnu povolila start profesionálních soutěží, Dominik Groh si nemyslí, že jeho tým začne brzy hrát. Prozatím poslední zápas v polovině října proti Opavě absolvovali Orli již bez diváků. Brankářskou oporu Znojma prázdná hlediště vyděsila. „Bylo to příšerné. Je mi lépe, když hokej sleduje co nejvíce lidí. Zase na druhou stranu, když bychom teď hráli bez diváků, tak je to lepší, než nedělat nic. Lidé chodí normálně do práce a pro nás je sport prací,“ přemítá Groh.

Strážce jihomoravské svatyně kvituje s povděkem, že finanční situace v klubu z města nad řekou Dyjí je stabilní. Hráči tak nemuseli na brigádu, jako jejich kolegové z prvoligové Jihlavy. „Musím vyzdvihnout, že nám nikdo nic nekrátil. Vedení týmu v čele s majitelem, panem Oherou, všechno drží. Pokud však tato divná situace bude trvat dlouho, něco navíc bych si našel. Je lepší dělat něco, než nic,“ říká Dominik Groh.

Větší nápor

Ve druhé lize odehrál prozatím pět zápasů, přese všechno kvalitu soutěže nehaní. „Jasně, že EBEL byla ve všech směrech lepší. Teď máme ale větší nápor na psychiku. Ostatní nás berou jako favority, každý duel musíme vyhrát. Na druhou stranu v EBEL jsme taky nechtěli tahat za slabší provaz. I ve druhé lize nastupují kluci, jež předvádí slušné výkony, což je pro fanoušky atraktivní,“ dodává brankář.

Vyzdvihuje hlavně domácí legendy v čele s Tomášem Svobodou a dalšími. „Když takový hráč přijde na led, tak je na něm vidět, proč má takové jméno. Vždy ze sebe vydají něco navíc. Bojovnost, celková dovednost s pukem, přehled ve hře,“ končí Groh.