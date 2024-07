Orli za sebou mají pořádně neklidné období. Po jarním sestupu z Chance ligy nebyla jistá jejich budoucnost, hrozil jim i zánik a následné nahrazení novým subjektem. Dlouho přitom nemohli najít ani potřebnou podporu u znojemské radnice.

Nakonec pokračují ve druhé lize, pachuť však u klubového vedení zůstává. „Naznal jsem, že dokud bude na radnici vládnout takový chaos, nemíním ve Znojmě jakékoliv aktivity podporovat. Nemyslím si, že jsem v tomto jediný znojemský podnikatel,“ podotkl Ohera.

Tomu kromě chaosu u městských zastupitelů vadilo i jednání Blahy, který hodlal znojemský hokejový klub přebrat. „Jsem přesvědčený, že jedinou snahou jeho „konkurenčního“ subjektu bylo dostat nás ze zimního stadionu pryč. K tomuto kroku měla významně pomoci jeho spolupráce s některými lidmi na radnici. Především oni uvěřili jeho „pohádce“ o tajemném anglickém investorovi, který přijde a bez nároku na cokoliv zrekonstruuje zimní stadion a každoročně dá k dispozici několik milionů eur na provoz klubu,“ popsal majitel Orlů.

S nástupem Blahy měl znojemský hokej čekat další převrat. Znovu se totiž mluvilo o možnosti opustit české soutěže a zapojit se do mezinárodní ICEHL. „Podle našich informací jeho jediný kontakt s ICEHL byl ten, že tam odeslal pozdě přihlášku. Ta byla smetena ze stolu. Tajemní investoři měli předběžně domluvené dvě schůzky s vedením ligy, ani na jednu se z podivných důvodů nedostavili. Vede nás to k domněnce, že záměrem bylo vyvolat euforii kolem ICEHL, pak říct, že to z mnoha důvodů nevyšlo, a jako zachránce hrát druhou ligu,“ pokračoval Ohera.

Převrat nakonec ve Znojmě nenastal, kvůli dlouhému období nejistoty však příprava Orlů na novou sezonu začala až s téměř měsíčním zpožděním. I proto většina opor už podepsala smlouvy jinde. „Byl jsem v úzkém kontaktu s Tomášem Svobodou, ale panovala nejistota a nebylo jasné, jak to celé dopadne. Nějaké oťukávání proběhlo i s Dominikem Grohem, ale ten měl velké požadavky, které jsme nemohli splnit,“ rekapituloval šéf znojemského hokeje.

Jihomoravský klub tak vstupuje do druhé ligy s úplně jinými ambicemi než před dvěma lety, kdy si jasně od úvodu kráčel pro postup. „Řeknu to takhle – byl bych spokojený, pokud se dostaneme do semifinále, finále by bylo úžasné. Konkrétní cíl se mi těžko stanovuje, kádry klubů se teprve skládají. V moravské skupině bychom ale určitě chtěli hrát v popředí tabulky,“ předeslal Ohera.

Ten před začátkem léta poskládal nový realizační tým, hlavním koučem se stal Milan Procházka, kterému bude asistovat Petr Hrachovina.

Otec brankáře Dominika Hrachoviny zároveň plní i roli sportovního manažera, při skladbě kádru se mohl poučit i z chyb jeho předchůdců. „Sestup ze Chance ligy byl pro nás velké zklamání, částečně je to určitě i moje vina. Šli jsme do soutěže s týmem, který si rok předtím ve druhé lize odvykl hrát kontaktní hokej a najednou jsme čelili úplně jinému stylu hry. Navíc starší hráči netáhli tak, jak měli. Jejich názor byl, že jsme schopni ligu udržet a kolektiv by se neměl trhat,“ nastínil Ohera.

Jeho stažení se ze znojemského hokeje souvisí i s novou rolí, kterou bude plnit. „Byl jsem zvolen do výkonného výboru mládeže brněnské Komety, takže mi i tato funkce zabere nějaký čas,“ doplnil.