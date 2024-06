Jsem v té funkci necelý měsíc. Vlastně se to nějak krystalizovalo v té chvíli, kdy jsme ještě přesně nevěděli, jak to s námi bude vypadat. Už jsme ale přemýšleli, jak bychom chtěli navázat, kdyby nastala situace, že budeme pokračovat ve druhé lize, a postupně jsem byl do toho uveden. Určitě mě ale nikdo nemusel přemlouvat, protože je to pro mě výzva.

Aktuální podoba kádru Znojma pro druholigovou sezonu 2024/25

Brankáři: Filip Maláč, Tobiáš Synek.

Obránci: Filip Hrůzek, Petr Kubíček, Aleš Sova, Dominik Tejnor.

Útočníci: Petr Beránek, Jakub Kalčík, Jakub Masař, Filip Míča, David Pozděna, Marek Špaček, Adam Zeman.

Zvenku ta situace ohledně hokejového Znojma vypadala všelijak, byli jste alespoň vy v klubu pravidelně informováni, jak to aktuálně vypadá?

Musím říct, že do poslední chvíle jsme nevěděli, jak to přesně bude. Byla otázka, jak se k tomu postaví město, na kterou stranu se přikloní. Nebylo jisté, jestli to bude náš subjekt nebo pohádkářství druhé skupiny, kde všechno bylo na vodě. Přišla s hezkým návrhem, ve kterém se ale nic nezakládalo na pravdě. Městští zastupitelé to ale nemohli vědět, nikdo si to asi neověřil do hloubky, takže se jim to i jistým způsobem zalíbilo.

V jakém stavu se nyní znojemští Orli nachází?

Myslím, že finančně je vše zajištěno. Fungujeme sice v trošku skromnějších podmínkách, ale podle mě jsme schopni splnit cíl, který jsme si vytyčili. Skládáme mužstvo tak, aby určitě nehrálo podřadnou roli, ale spíš bylo černým koněm soutěže.

Máte přesně daný cíl na umístění v příští sezoně?

Určitě chceme být mezi prvními čtyřmi celky soutěže. V play-off už to pak může být jiná otázka, ale dostat se mezi elitní čtyřku je cíl nás všech. Bavil jsem si s klukami, které jsme přivedli, a cítí to úplně stejně.

Postupové ambice jste si tedy ale pro nadcházející ročník nevytyčili?

To ne. Samozřejmě všichni víme, jak to ve sportu je, ale určitě nejsme v situaci jako před dvěma lety, kdy se řeklo dopředu, že postup je jasným cílem. Tehdy jsme na to měli finanční možnosti, nyní jsme trošku skromnější. Pokud by se to podařilo i nyní, tak by to bylo super, myslím si, že to není nereálné, ale určitě jsme si striktně neřekli, že musíme hned jít výš.

Jak moc nedávná nejistota ohledně dalšího směřování klubu poznamenala skladbu kádru pro příští sezonu?

Ve chvíli, kdy se přesně nevědělo, co s hokejovým Znojmem bude, tak nám ten vlak s hráči trošku ujel. Všichni byli o měsíc napřed, my soupisku skládáme až teď, ale v této chvíli je ze sedmdesáti procent hotová, což je za tři týdny práce úspěch. Gólmanská dvojka je kompletní, obrana také, v útoku nám ještě chybí pár hráčů, ale ty hlavní opory máme podepsané. Troufnu si říct, že někteří budou i mile překvapení, co se nám tady podařilo poskládat.

Odchodů bylo hodně, zůstali vůbec v klubu nějací hráči z minulé sezony?

Ano, zbyla tady nějaká kostra, se kterou jsme začali pracovat. Jsme rádi, že tady tito kluci zůstali a společně chceme odčinit tu nepodařenou minulou sezonu.

Říkal jste, že kádr je hotový tak ze sedmdesáti procent, věříte, že už je to otázka jen pár dní, než jej doskládáte?

Asi takhle: nyní jsem ve fázi, kdy mám ještě jednoho útočníka rozjednaného, což by byl další střípek. Pak už to je jiné. Budeme tady mít nějaké mladší kluky, zkusíme někoho z juniorky a určitě ještě někoho přivedu, ale musím se držet v nějakých mantinelech. Chci to ale směřovat k tomu, aby ve chvíli, kdy půjdeme na led, tak byl kádr kompletní. Přípravu jsme ale začali už teď v pondělí, takže cílem je, abychom byli co nejvíc pospolu. Rozhodně není v plánu, že se poprvé sejdeme až na ledě, už nyní je třeba tmelit partu a uvědomit si, o co se bude hrát.

Na webových stránkách už jste představili první část kádru pro příští ročník, kdy se fanoušci mohou těšit i na další jména?

Do konce příštího týdne bychom chtěli mít všechny hráče představené. Doufám, že fanoušci budou rádi za některé hráče, které tady máme, a snad nám budou chodit fandit, abychom zase hráli hezký hokej, vítězili a byli úspěšní. Nyní je možná nejdůležitější, že hokej ve Znojmě vůbec jede dál.

Jak bude vypadat letní příprava?

Normálně by příprava začala už v květnu, kvůli okolnostem jsme ale suchou část odstartovali až 3. června. Zase jsme ale to ale posunuli i na konci, takže její konec je až 17. července. Pak budou mít kluci tři týdny volna a v úvodu srpna půjdeme na led. Nikdo z kluků s tím neměl žádný problém, maximálně si možná museli přeložit dovolenou, ale všichni ví, proč jsme tady.

S kým odehrajete přípravné zápasy před startem nové sezony?

Máme aktuálně domluvená čtyři přípravná utkání, dvakrát se utkáme s Vyškovem i Hodonínem, vždy to bude jednou doma a jednou venku. Ještě bych tam chtěl přidat jeden zápas, protože tam máme volný termín, a tím bych to uzavřel. I v tomto případě hrálo roli, že ve chvíli, kdy se týmy o přípravných duelech bavily, tak jsme ještě nevěděli, jestli to pro nás dopadne dobře. Museli jsme čekat, takže nyní máme měsíční skluz, snažíme se ho ale dorazit.

Kromě sportovního manažera budete plnit i roli asistenta nového kouče Milana Procházky, rozdělili jste si už přesně úkoly?

Tak samozřejmě mám na starost skladbu kádru, plus si pod sebe vezmu gólmany, těm bych chtěl pomáhat dál. Zbytek má pak na bedrech Milan společně s Kubou Šigutem, který vypomáhá jako kondiční trenér. Role na střídačce jsme si ještě nerozdělili, ale na to bude čas.

Když sledujete, jaké kádry staví ostatní druholigová mužstva, tak jak velká konkurence čeká na Znojmo?

To je těžké říct, ale co se tak koukám okolo sebe, tak každý posiluje, třeba Technika Brno získala hráče s více než čtyřmi sty starty v nejvyšší soutěži. Každý se chce vyhnout tomu, aby se musel strachovat, jestli ho nepotká baráž o sestup. Očekávám, že to bude hodně vyrovnané.