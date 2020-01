Po vysokém domácím vítězství 7:2 nad Lincem přišlo pro Orly vystřízlivění. Na Ledě maďarského Fehérváru vyšli střelecky naprázdno a domů si odvezli porážku 0:4. Z posledních čtyř zápasů padli přitom už potřetí. V tabulce se ale hokejisté Znojma i nadále drží na třetí příčce.

Znojemští hokejisté (červení). | Foto: Deník / Lubomír Budný

Ve Fehérváru se ale neukázali v dobrém světle. Po bezbrankové první třetině se domácí prosadili ve druhé. Navíc vzápětí přidali další branku. Hosté na to nedokázali reagovat. Ve třetí části šli domácí do tříbrankového vedení hned v první minutě. Orli se snažili o vstřelení kontaktního gólů, ale to se jim nepodařilo. Maďarský celek navíc přidal čtvrtou trefu a odčinil tak poslední nezdar, když v předchozím utkání mezinárodní EBEL prohrál 2:8.