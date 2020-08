Orlům se návrat na ledovou plochu po více než půlroční pauze daří. Svěřenci trenéra Miroslava Fryčera dle jeho slov pochopili, že se musí soustředit na hokej, a ne věci okolo. „Takticky jsme zápasy zvládli dobře. Samozřejmě tam jsou chyby, ale jsem spokojený s pojetím hry i přístupem hráčů,“ řekl kouč Jihomoravanů pro klubový web.

V obou proběhnuvších duelech Znojmáci vítězství museli křesat. Havířovští jim zavařili v prvních dvou dvacetiminutovkách, kdy vedli 2:1. Celek od rakouských hranic ovšem obrátil na konečných 4:3.

ORLI ZNOJMO

přípravná utkání



Havířov – Znojmo 3:4

Znojmo – Tábor 3:2

Znojmo – Havířov (ÚT, 18. 8. od 18.00)

Tábor – Znojmo (PÁ, 4. 9.)

Jihlava – Znojmo (ÚT, 8. 9. od 18.00)

Orlům dělali problém i hokejisté Tábora, když ve čtvrtek poskočili během prvních deseti minut na 2:0. Fryčerovi borci následně otočili ve zbytku hrací doby před skoro pětistovkou diváků na 3:2, přičemž branku vstřelili vždy z početní převahy. „Věděli jsme, že soupeř bude urputný a že si nesmíme nechat vnutit jeho hru,“ shrnul znojemský lodivod utkání proti Jihočechům.

Oproti mezinárodní soutěži EBEL, kterou tým z města nad řekou Dyjí hrál téměř jednu dekádu, čeká Znojemské ve druhé lize zcela odlišný druh protivníků.

„Jsou to jiní soupeři než loni. Kluci musí pochopit a zvyknout si, že to tak bude celou sezónu. Tím, že si budeme hrát to svoje, to bude jednodušší,“ uzavřel Fryčer.

Orli se v dalším přípravném zápase představí opět doma. V úterý od osmnácti hodin znovu vyzvou mančaft Havířova.