Během základní části letošní sezony jim Orli podlehli ve všech čtyřech zápasech. Schytali od nich devatenáct branek, sami potom od družstva kousek od rakouských hranic inkasovali jen pětkrát. Nyní je čeká kolotoč čtvrtfinále play-off. Jako soupeře si tým z města nad řekou Dyjí vybral mančaft italského Bolzana. Svěřenci trenéra Miroslava Fryčera si díky sobotní výhře vstoupili mezi elitu EBEL.

Otázkou zůstává, zdali díky koronaviru, který nejen v Itálii nakazil stovky lidí, přistoupí vedení soutěže ke hraní na stadionu bez fanoušků či úplně zruší či přesune některá utkání. Kapitán Jihomoravanů Radim Matuš však obavy mírnil. „Beru to jako normální chřipku. Náročné bude spíše cestování,“ řekl Matuš po rozhodujícím zápase s Dornbirnem.

Orli Rakušanům nejdříve utekli na 3:1, poslední tým nadstavbové tabulky však zmobilizoval síly a vyrovnal na 3:3. Výhru domácích pak dvěma slepenými góly zajistili pár minut před koncem druhé třetiny David Bartoš a Vladimír Oščádal. Závěrečnou dvacetiminutovku si pak Orli pohlídali. „Byla to sebevražedná hra. Máme tři body a to je to, o co šlo,“ zněl spokojeně kanadský forvard Znojma Anthony Luciani.

Podle něj budou všechny čtvrtfinálové souboje plné emocí. „Nezáleží na tom, který z týmů si nás vybere. Každopádně každý zápas bude bitva. Musíme na sobě neustále pracovat. Je jedno, jestli si nás vybere Bolzano, které je od nás vzdálené sedm hodin, nebo Vídeň, která je hodinu od Znojma. Musíme vyhrát čtyři zápasy,“ řinčel Luciani.

Pár minut po sobotním zápase si pak týmy, které neabsolvovaly nadstavbu, vybíraly své soupeře do play-off. Italové zvolili Znojmo. „Play-off je úplně jiná soutěž,“ utrousil pro klubový web asistent znojemského trenéra Jiří Beroun. Jeho svěřenci sehrají první klání na ledě Bolzana již ve středu od tři čtvrtě na osm večer. Orlí letka vytáhne drápy ve své Nevoga aréně v pátek od půl sedmé a série tento týden pokračuje v Bolzanu v neděli.

Mančaft ze severní Itálie hraje dle Radima Matuše zcela odlišný hokej doma a venku. „Venku se vše snaží zavřít. Doma předvádějí bruslivý, celoplošný hokej. Ovšem my jim budeme chtít vnutit naši hru,“ burcoval kapitán Znojma.

Orli musí zvítězit ve čtyřech zápasech, aby postoupili dále. „Dokázali jsme si jako mančaft, že na to máme. Únava jde stranou. Je to součástí play-off a jede se vždy na krev,“ uzavřel Radim Matuš.

Termíny čtvrfinálovách zápasů EBEL

• Bolzano – Znojmo (ST 4. 3., 19.45)

• Znojmo – Bolzano (PÁ 6. 3., 18.30)

• Bolzano – Znojmo (NE 8. 3., 18.00)

• Znojmo – Bolzano (ÚT 10. 3., 18.30)

• Bolzano – Znojmo (PÁ 13. 3., 19.45)*

• Znojmo – Bolzano (NE 15. 3., 17.30)*

• Bolzano – Znojmo (ÚT 17. 3., 19.45)*.

*v případě nerozhodné série