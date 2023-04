Lepší tečku za mimořádně povedenou sezonou napsat nemohli. Hokejisté Znojma porazili ve finále 2. ligy pražské Letňany i počtvrté a po jasné výhře 5:0 slaví postup do Chance ligy. Orli za celé play off ani jednou neprohráli.

Znojemští hokejisté porazili Letňany ve finále 2. ligy i počtvrté a slaví postup do Chance ligy. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

„Hráčům patří velký dík, od prvního dne k tomu přistoupili úžasně. I když někdo řekne, že to je jen druhá liga, tak ve Znojmě se nyní bude slavit, a to zažijí jen na pár zimácích v republice," prohlásil na webu hokej.cz hlavní kouč Orlů Jiří Beroun.

Tři tisíce diváků hráčům tleskalo ještě dlouho po středečním zápase. Znojmo má za sebou bouřlivé oslavy, dlouhou noc.

„Vyšlo to parádně, nebudu lhát. Letňany byly dobrý soupeř, ale chtěli jsme to urvat co nejrychleji, sezona byla dlouhá. Oslavy by v Praze nebyly takové jako tady, jsme za to strašně rádi. Je to pro nás třešnička na dortu," nezastírá kapitán Orlů Tomáš Svoboda.

Postup si vychutnával společně s parťáky přímo na ledové ploše, kam z tribun sešli také rodinní příslušníci a další nadšení fandové. Laskal se s pohárem, fotil se a rozdával úsměvy na všechny strany.

Znojmo zvládlo svoji misi, potvrdilo roli obrovského favorita. Ve své soutěži nemělo konkurenci.

Orli druholigovým ročníkem proletěli nevídaným způsobem. V základní části východní skupiny získali 111 bodů ze 120 možných.

Ve vyřazovacích bojích postupně zametli s Novým Jičínem, Valašským Meziříčím i Chomutovem. Ve finále si pak poradili také s Letňany, výsledky 10:0, 4:1, 4:0 a 5:0 mluví za vše.

„Ale až na ten první zápas to nebylo tak jednoduché,“ odmítá Berou. „Vždycky to bylo o jednom gólu, který Letňany zlomil. Soupeř měl hodně borců zraněných, někteří naši kluci taky hráli se zlomenou rukou nebo přetrhanými vazy. K soupeři mám jen maximální respekt a uznání," uvedl Beroun.

Orli postupují do Chance ligy. Letňanům dali ve čtvrtém finálovém klání pět gólů

Klíčovým mužem Orlů nejen na ledě byl kapitán Tomáš Svoboda. Zkušený šestatřicetiletý útočník prožil neuvěřitelný ročník. Když nastoupil, téměř v každém zápase bodoval.

Bývalý forvard Komety si ve 43 druholigových utkáních připsal 81 bodů za 43 branek a 38 asistencí. K tomu navíc udržel bilanci více než bodu na zápas i v prvoligovém béčku Pardubic, kterému s parťákem Janem Hruškou pomohl k záchraně.

„Asi bych takovou sezonu nenašel ani v žácích. Z osobního hlediska to je určitě úspěch, ale kluci vám potvrdí, že chvíle, kvůli kterým hrajete hokej, jsou spíš ty týmové. Užít si oslavu, úspěch. Zaradovat se s fanoušky, kteří jsou vynikající. Splnili jsme vše, co jsme si předsevzali, můžeme být spokojeni," usmívá se opora Znojma.

Od září se tak fanoušci Orlů mohou těšit na Chance ligu, kterou si zahrají poprvé od roku 2011, kdy se rozhodli pro přesun do rakouské ICE Hockey League.

Svoboda a spol. se tak v příštím ročníku utkají se Vsetínem, Třebíčí, Jihlavou nebo Slavií Praha.

„Teď je brzy cokoliv řešit, ale celý klub čeká nás hodně práce," ví dobře nejen kouč Beroun.