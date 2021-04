Loni podepsal hokejista Vojtěch Němec smlouvu s mančaftem znojemských Orlů. Ti nakonec nenastoupili do rakouské nejvyšší soutěže, nastoupili do tuzemské druhé ligy a kvůli koronaviru odehráli jen pět zápasů. Znojemští s Němcem však podepsali smlouvu i na následující sezonu. Pětatřicetiletý forvard tak poprvé okusí mezinárodní ICE Hockey League, kam se Orli vracejí.

„Pro mě byla celá sezona těžká. Nebyl jsem na to připraven po fyzické stránce. Zranění mi dlouho nedovolilo dělat vůbec nic. Vzhledem k tomu, že jsem měl zraněnou nohu, tak vejít se do brusle byl problém,“ vzpomněl rodák z České Lípy.

Po prosincovém rozvolnění svitla Orlům naděje, že by sezonu mohli dohrát. „Situace vypadala tak, jak vypadala. Bylo těžké tipovat, jak to dopadne. Nakonec se tréninky rozběhly a skočili jsme do toho naplno. Mně to pomohlo, že jsem se mohl zapojit ve vyšších soutěžích,“ uvedl borec se zkušenostmi z extraligových mančaftů Plzně či Brna.

Povolávací rozkaz

Druhá liga nakonec skončila. Vedení znojemských hokejistů tak hledalo svým svěřencům angažmá v jiných klubech. Právě brněnská Kometa sáhla po Vojtěchu Němcovi. Dostal se s ní až do čtvrtfinále tuzemské nejvyšší soutěže. „Já jsem byl rád, že jsem nejdříve začal hrát v Třebíči. Pak přišel povolávací rozkaz z Komety, který jsem neočekával, ale bylo to příjemné překvapení,“ líčil Němec.

V dresu celku z moravské metropole vstřelil tři góly během čtrnácti utkání. „Start bych svedl na začátečnické štěstí, protože jsem neodehrál špatné zápasy. Postupem času se ukázalo, že fyzička a herní praxe chyběla. Nebyl jsem týmu prospěšný, jak bych od sebe očekával. Trenér Libor Zábranský to vycítil také, proto jsem v play-off tolik šancí nedostal,“ uznal forvard.

Už nyní se těší znovu do královského města nad řekou Dyjí. Němec vyzdvihl komunikaci s vedením klubu. Sportovní manažer a trenér Orlů, Miroslav Fryčer, stejně jako majitel mančaftu Pavel Ohera a všichni z týmu s ním jednají korektně. „Měl jsem dlouho nalomené, jestli skončit s hokejem, anebo ne. Potěšil mě přístup po zranění. Počítali se mnou, čehož si vážím,“ děkoval Němec.

Jako matador měl v uplynulé sezoně přilákat spolu s dalším známým hokejistou, Tomášem Svobodou, fanoušky a zlepšit kvalitu hry. Svoboda působil ve Znojmě už během sezony 2019/2020. „Já jsem tam přišel v podstatě jako nováček… V šatně byla ale skvělá parta, že jsme ze sebe nemuseli dělat žádné matadory. Když nastala nepříjemná situace, to snažili jsme se vše vyřešit. Svůj díl na tom měla i komunikace s trenéry Fryčerem, Berounem a Jakešem,“ dodal útočník.

Letní přípravu zahájí Orli začátkem května. „Je to stejné, jako v každém mančaftu. Trenéři nám zašlou SMS a půjdeme do toho!“ burcoval Němec.