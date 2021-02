I hokejový trenér znojemské mládeže Milan Procházka vzal své svěřence na Pilský rybník u Mramotic na Znojemsku. „Když jsme tam vyrazili, potkali jsme hodně dětí. I normální lidi si jdou zabruslit na rybník. Je super, že aspoň na chvíli zamrzly. Kolem Znojma jich je dost,“ řekl Procházka.

Ikona znojemských Orlů je momentálně mládežnickým trenérem na plný úvazek. „Vidím, že děti, které chodí aspoň na rybník a trénují, že se zlepšují. Ostatní bohužel stagnují,“ hlesl třiačtyřicetiletý Procházka.

S pár mladými hráči znojemského celku trénoval i na otevřeném kluzišti v Rouchovanech na Třebíčsku. Výhodou rybníku ovšem je, že tam jdou většinou všechna pravidla a taktika na druhou kolej.

Milan Procházka

datum narození: 17. dubna 1977.

místo narození: Valtice.

kariéra: Znojmo, Pardubice, Karlovy Vary, Chomutov, Kadaň, Žilina (Slovensko), Přerov, Eppan/Appiano (Itálie), Moravské Budějovice.

reprezentace: 10 startů/0 gólů

„Neorganizovanou hru doporučuju každému mladému hráči. Prostě hraj hokej a dělej všechny věci podle sebe. Děti by měly furt ve volné chvíli za barákem šmrdlat hokejbal nebo zkusit i jiné sporty. Neřízená hra bez trenéra je nejlepší věc, co existuje,“ poznamenal bývalý extraligový útočník, jenž v roce 2009 oslavil mistrovský titul s Karlovými Vary.

Procházka se sice narodil ve Valticích na Břeclavsku, od dvou let však žije ve Znojmě, kde hokejově také vyrůstal. „Za mě ještě pravidelně zamrzaly řeky. A kousek za barákem jsme měli Dyji. Už odmalička miluju hokej a když ji pokryl led, nelenili jsme, vzali brusle a hned tam s kamarády valili,“ vzpomínal Procházka.

Přestože na řece nebojoval o body do ligové tabulky, o motivaci měl postaráno. „Hráli jsme tam několikahodinové zápasy a samozřejmě každý chce vyhrát. Byli jsme ale každopádně rádi, že můžeme vůbec hrát a jsme na vzduchu,“ líčil bývalý reprezentant, který si v národním týmu připsal deset startů.

A když led na rybnících nebo řekách nyní roztaje, Procházka si tam cestu přece jen najde. V lomu Kaolínka u Únanova na Znojemsku ještě minulý týden jen v šortkách trénoval technické kousky s pukem a pak rovnou skočil do vysekané díry v ledu. Dokonce i v bruslích, rukavicích a s hokejkou v ruce. „S kámošem, co spolu trénujeme, jedeme zdravý životní styl, pravidelně se otužujeme. Viděl jsem podobnou věc na videu z Ruska, tak jsme to taky natočili jako srandu,“ usmál se hokejista se zkušenostmi nejen z české extraligy, ale také z Itálie.

Otužování pro něj není žádná novinka. „Když jsem hrál ještě profesionálně, vždycky jsme měli v šatně káď s ledem. Každý si tam podle sebe vlezl, regeneroval nebo se nabudil. Otužuju se celý život, každé ráno si dávám studenou sprchu a když se domluvíme, jdeme i do řek nebo rybníků,“ pravil Procházka.

Ten s hokejem ještě úplně neskončil, momentálně nastupuje v krajském přeboru za Moravské Budějovice. „Chodím se tam vypotit a pořád mě to baví, jsem rád, že jsem v pohybu,“ dodal Procházka.