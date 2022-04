„Když před rokem v lednu skončilo mistrovství světa juniorů, říkal jsem si, že další pozvánka do reprezentace nemusí dlouho přijít. Ale teď jsem za krátkou dobu tady a chci využít a užít si každé střídání, které dostanu. Proti Rakousku jsme podali suprový výkon,“ lebedil si řízný brněnský zadák.

Těžko si mohl představovat klidnější debut. Národní tým proti mladému výběru Rakouska od úvodních minut dominoval a před vyprodanou znojemskou Nevoga arénou rozhodl o výhře prakticky už v první třetině, kdy vstřelil tři branky. „Měli jsme tam i výpadky, kdy jsme udělali chyby nebo opustili systém. Celkově jsme se ale prezentovali finským stylem, který přinesl Kari, snažíme se ho poslouchat a přineslo to ovoce. Musíme na výkon navázat," burcoval rodák z Kyjova na Hodonínsku, jenž má v aktuálním týmu také dva kumpány z Brna Petra Holíka a Tomáše Bartejse.

Hokejista Holík jde kemp od kempu. Ve Znojmě mu sekundují známí z Komety

Kučeřík, který prošel všemi mládežnickými kategoriemi národního týmu, si pochvaluje profesionalitu nového realizačního týmu, v němž figuruje i bývalé eso brněnské Komety Martin Erat nebo v roli videokouče asistent brněnského trenéra Jiří Horáček. „Všechno jsou to výborní koučové a celý realizační tým tvoří borci se zkušenostmi. Máme hrozně moc videí a analytik," poodkryl Kučeřík.

V této sezoně se definitivně stal pevnou součástí základní sestavy Komety. Jako jediný z týmu odehrál všech jedenašedesát zápasů brněnského celku v sezoně, v nichž si připsal deset bodů. Dojem kazí nepěkných osmnáct záporných bodů ve statistice plus minus. Brno navíc poprvé po šesti letech nepostoupilo do čtvrtfinále extraligy, když vypadlo v předkole s Libercem 2:3 na zápasy. „Je super, že si můžeme prodloužit sezonu v reprezentaci. Každého mrzí, když vypadne brzy, protože neví, co bude dělat. Hokej je náš život, každý den trénujeme, takže je super, že v tom můžeme pokračovat," lebedil si Kučeřík.

Ve čtvrtek s národním týmem opustil Znojmo a vydal se do dvě stě dvacet kilometrů vzdáleného Lince, kde českou reprezentaci čeká v pátek od půl šesté večer odveta s Rakouskem. Pak se Kučeříkův čas v reprezentaci pro tuto sezonu možná nachýlí. Třeba si ale sezonu prodlouží i o další týden, kdy se česká reprezentace usadí v Chomutově a sehraje dva duely s Německem. „Jdu kemp od kempu a jsem moc rád za každou šanci, kterou dostanu," uzavřel.