„Tohle jsem fakt nikdy nezažil. Cítíme to hodně. Je to jenom zimák, regenerace, spánek a cestování. Na jednu stranu je to super, protože kvůli zápasům hokej děláme, ale na druhou stranu je toho fakt dost a nejde třeba doléčit nějaké drobnější zranění. Nejhorší jsou v tomto směru dva zápasy ve dvou dnech,“ zmínil nejlepší střelec týmu Radek Prokeš.