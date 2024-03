OBRAZEM: Hokejové Znojmo v rozlučce s Chance ligou podlehlo Litoměřicím

"Zatím nemáme oficiální stanovisko, co se bude dít dále. Čekáme na to, jak se vyvine situace. Klub se k ní vyjádří v nejbližších dnech. Myslím si, že ve druhé polovině týdne budeme vědět více," řekl Deníku po duelu s Litoměřicemi manažer Orlů Jakub Šigut. Ve hře je podle něj několik variant. "Nabízí se nám odkup licence, hrát druhou ligu nebo vstoupit zpět do ICEHL. Ale to se pouze nabízí," dodal Šigut. Zároveň utnul, že by platila spekulace o převzetí Orlů jejich bývalým hráčem Peterem Pucherem. "Toto mohu rovnou vyvrátit. Není to pravda," pokračoval manažer.

On, menežment klubu, realizační tým i hráči budou nyní pokračovat ve standardní práci. Smlouvy mají do konce dubna. "I když sezóna skončila hrozně brzo, tak zůstáváme všichni tady a budeme dál normálně trénovat," řekl kapitán Orlů Tomáš Svoboda.

Co se bude dít dále, netušil ani lodivod Znojma Václav Baďouček. "Samozřejmě mě mrzí, jak to skončilo. Určitě se s celým týmem opět sejdeme, ale co bude, kdo bude, to není otázka na mě, ale spíše na prezidenta klubu Pavla Oheru," krčil rameny trenét Jihomoravanů.

Když se ohlédl zpět za problémy, které mohly za sestup Orlů, viděl je zejména ve venkovních zápasech. "Venkovní utkání byla špatná. Dlouhodobě nevyhrávat na ledě soupeřů, to je špatné a ve výsledku neudržitelné. Doma nás pak poznamenaly nás dva zápasy. Jasné klání se Sokolovem na konci října, kdy jsme vedli o tři branky a oni to nakonec otočili na 4:5. A potom domácí klání ze 29. listopadu s Litoměřicemi. To se stalo to samé, akorát nám daly góly jen tři. Možná být těch šesti bodů, tak by se mužstvo dostalo do jiné pohody. To jsou taková kdyby," hodnotil lodivod.

Ten, stejně jako vedení klubu a hráči bude mít z hrozné sezony světlé vzpomínky hlavně na fanoušky. "To co fanoušci předváděli celou sezonu, bylo mimořádné, hlavně z pohledu návštěvnosti a atmosféry. Ať už to bylo doma, anebo na výjezdech, tak to v Chance lize nemělo obdoby. Moc si toho vážíme," uzavřel Baďouček.