Rozumný krok učinilo vedení hokejových Orlů. Během listopadu rozpůjčovalo do extraligy a první ligy Tejnora, Stehlíka, Groha, Vainonnena, Rudovského, Svobodu a Lucianiho. Dva posledně jmenovaní se již z hostování v brněnské Kometě vrátili.

Podle sportovního manažera a hlavního kouče druholigových Znojmáků Miroslava Fryčera je hlavní, že jeho svěřenci budou na případný start druhé ligy rozehraní. „Nevíme, kdy se vrátíme do hry, ale pokud jsou hoši použitelní pro jiná mužstva, tak proč ne?! Vyjdeme jim vstříc. Je to dobré i pro nás,“ hodnotil Fryčer.

Iniciativní kluby

Družstva hrající první ligu a extraligu oslovila vedení Znojma sama. „Vědí, že máme kvalitní kádr a poctivě už dva týdny trénujeme na ledě. Když jim někdo vypadne ze sestavy, zavolají, poptají se a potom reagujeme. Nikomu nebudeme bránit, aby šli na zkušenou,“ dodal kouč celku z města nad řekou Dyjí.

Útočníci Orlí letky Anthony Luciani a Tomáš Svoboda pomohli v pár zápasech extraligové Kometě Brno, kterou trápila marodka. „Extraliga je náročnější na techniku. Když jsem přišel do nového mužstva, plnil jsem úkoly, které mi dali,“ řekl Kanaďan Luciani.

V barvách mančaftu z jihomoravské metropole absolvoval tři utkání. „Nestihl jsem si vybudovat vyloženou pozici střelce jako ve Znojmě, chtělo by to svůj čas,“ dodal třicetiletý forvard.

Jistý návrat

Pakty mezi Orly a ostatními skvadrami jsou smluvně pojištěné. „Je to na dohodě hráčů a manažerů. Podle toho, jak budou oni potřebovat. Je jedno, jestli na zápas či deset. Vše máme ošéfované tak, že jakmile začne naše liga, všichni se vrátí,“ upřesnil Miroslav Fryčer.

I když borci mančaftu od rakouských hranic hrají jinde, trénují společně s Orly. „Potom jedou den před zápasem do města, kde mají nastoupit, trénují s tamějšími hokejisty, sehrají duel a pak jedou zpět k nám,“ vypočetl lodivod orlí bárky.

Fryčer má dle svých slov se svými svěřenci nadstandardní vztahy. Všichni s napětím vyhlížejí, kdy budou moci vyzvat soupeře. „Bavíme se o aktuální situaci pořád. Mělo by se začít co nejdříve, ale záleží na hygieně a těch tam nahoře. Momentálně nás hlídá PES (Protiepidemický systém – pozn. red.), v úterý to může být kocour v botách. Jak vím od známých, sezona všude po Evropě stojí za psí štěk,“ glosoval Fryčer.