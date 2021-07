VLADIMÍR DZURILLA. Překvapivě až zkraje sedmdesátých let Kometa angažovala prvního slovenského hráče. A i když už měla zlatá léta za sebou, povedlo se jí přivábit hvězdu první kategorie. Brankář Vladimír Dzurilla zažíval v sezoně 1972/1973 ve Slovanu Bratislava útlum a prohrál souboj o post gólmanské jedničky s Marcelem Sakačem.

Záhy se tehdy třicetiletému Dzurillovi ozvali zástupci brněnské Komety. Zkušený brankář si stanovil jedinou podmínku – s jeho přesunem na jih Moravy musela souhlasit tehdejší legendární jednička Vladimír Nadrchal. Reprezentančí gólman na sklonku kariéry s příchodem Dzurilly neměl problém a oba mohli navázat na spolupráci z národního týmu.

Dzurilla v Brně zažil renesanci své kariéry. Za pětileté angažmá stihl odehrát skoro dvě stě zápasů a klub dvakrát dotáhl ke čtvrtému místu. Vrátil se do národního týmu, jemuž vynikajícími výkony pomohl na světovém šampionátu 1977 k obhajobě zlatých medailí. V Brně skončil o rok později.

MILAN MURÍN. Jedním z nejdéle sloužících slovenských hráčů v dresu Komety byl zadák Milan Murín. V Brně nastupoval kromě dvouleté vojny v Trenčíně v letech 1984 – 1994. Ofenzivní obránce zažil na jihu Moravy dva sestupy. Ve druhé nejvyšší soutěži byl dvakrát nejproduktivnějším zadákem brněnského celku.

TOMÁŠ MALEC. Dlouholetá duše Komety. Poctivý dříč s vizáží slavného padoucha z filmu Sám doma, pro kterou si vysloužil přezdívku Harry, oblékal brněnský dres devět a půl sezony a byl i u dvou mistrovských titulů.

V Brně hodlal pokračovat, ovšem vedení klubu mu loni na jaře neprodloužilo smlouvu. „Nepřekvapilo mě to. Nějak jsem vycítil, že jde o moji poslední sezonu v Kometě. Je tam hodně mladých hráčů, kteří si zaslouží dostat šanci, a tak je to dobré. Je jasné, že to se mnou zahýbalo, protože jsem si uvědomil, že jedna z mých nejlepších hokejových etap končí,“ uvedl devětatřicetiletý zadák. Brněnský dres obleče po roční odmlce znovu. Skalický rodák je jednou z hlavních tváří nově vzniklé Komety B.

JOZEF KOVÁČIK. Další srdcař, který uhranul Brno. Při příchodu v sezoně 2011/ 2012 patřil obránce původem z Topolčan k nejvýraznějším tvářím senzační stříbrné jízdy podceňovaného klubu, k níž přispěl jedenácti body ve dvaceti duelech play-off. Své šestileté angažmá v Kometě zakončil stylově mistrovským titulem v roce 2017.

Letos v únoru se do klubu vrátil coby asistent trenéra A družstva. „Nebudu lhát, je to pro mě obrovská pocta. Jako první jsem dostal tuhle šanci, kterou beru s velkou vážností. Jsme domluvení, že budu asistentem hlavního trenéra a dohlédnu na beky. Budeme společně komunikovat, rozebírat video, záležitosti na ledě, ale i detaily. Těším se na to,“ zmínil nyní jedenačtyřicetiletý kouč. Od nového ročníku se navíc podobně jako Malec vrátí na led v rezervním družstvu.

MAREK ČILIAK. Fantom a jeden ze symbolů dvou mistrovských titulů v letech 2017 a 2018. Rodák ze Zvolena chytal v Kometě už v patnácti letech a nastupoval za starší dorost. Postupně se vypracoval v jedničku brněnského družstva a k hlavním brankářským osobnostem extraligy. Štěstí zkoušel hledat jinde, ale nikde se zatím výkonům z Brna nepřiblížil. V příští sezoně okusí štěstí ve slovenské extralize v dresu Popradu.