V dobách, kdy znojemští Orli hráli mezinárodní soutěž EBEL, působilo každoročně v jejich řadách několik cizinců. Jihomoravané letos hrají po dvanácti letech českou Chance ligu a kádr staví především na tuzemských hokejistech. Jedinou posilou ze zahraničí je Anton Karlsson.

Hokejový útočník Anton Karlsson je v historii Orlů Znojmo čtvrtým švédským hráčem v jejich řadách. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Švédský útočník přišel do města nad řekou Dyjí v polovině léta. Po pěti odehraných kolech byl druhém nejproduktivnějším hráčem orlí letky, když asistoval na gól ve čtyřech případech. Ve většině případů tvoří útočnou dvojici s kapitánem Radimem Matušem. Karlssonovým hlavním úkolem bylo právě posílit ofenzivu Znojma.

Sem přišel z norského prvoligového Storhamaru. Fanoušci Orlů si jej však mohou pamatovat i z EBEL, jelikož dvě sezony oblékal i dres rakouského Villachu. „Pamatuji si, že ve Znojmě vždy byli skvělí fanoušci a ta atmosféra na domácích zápasech mi to potvrzuje i teď. I na přípravu chodilo více než tisíc lidí. Byl jsem překvapen, jak jsou hodně slyšet,“ říká Karlsson.

Ze severu do středu Evropy jej zlákala nabídka Pavla Ohery, prezidenta klubu. „Líbí se mi, že kluci suverénně vybojovali postup. Proto jsem se po dohodě s agentem rozhodl, že chci hrát ve Znojmě a postoupit jim co nejvýše v rámci Chance ligy," dodává sedmadvacetiletý borec.

V babím létě sedí na lavičce v mikině. „Jestli mi není horko? No, je mi spíše trochu zima. Léta ve Švédsku jsou chladná. Já miluji teplé počasí, proto jsem byl i v létě ve Španělsku. Takže když jsem poprvé přijel do Znojma a bylo pětatřicet stupňů, tak mi to vůbec nevadilo,“ glosuje Karlsson.

S českými hokejisty už má zkušenost. „Vloni hrál se mnou v Norsku Jakub Kindl. Jinak jsem hrál proti Čechům hodně krát, zvláště když jsem byl v našem nároďáku. Oproti severu je Chance liga více taktická, ne tak rychlostní. Je to zase něco jiného a už jsem si docela zvykl,“ hodnotí Švéd.

Na co si však zvyknout nemůže, je čeština. „V kabině a ledě nemáme problém, mluvíme mezi sebou anglicky, hráči i trenéři, ale třeba v restauraci je to občas komplikované. Naučil jsem se dobrý den, kuřecí řízek a pivo,“ pronáší s úsměvem Karlsson.

Když zrovna nepiluje češtinu v restauraci, tráví Karlsson volný čas mimo sportování i hraním počítačových her. „Hraji už čtyři roky Fortnite. Je to Relax, popovídám si s kamarády online a vypnu na chvíli. Zároveň si myslím, že trénuji strategii. Protože když srovnáte počítačové hry a hokej, tak polovina z toho je o tom, jak si to naplánujete a jak dokážete předvídat,“ uzavírá útočník.