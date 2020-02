Klubový bodový rekord přepsal s jedenašedesáti nasbíranými body kanadský forvard Anthony Luciani, nejdůležitější trefy ale obstarává on. Zkušený útočník znojemských Orlů Tomáš Svoboda vystřelil jihomoravskému celku v EBEL životně důležitou výhru nad Lincem 6:4, když vsítil vítěznou branku a poté pečetil výhru trefou do prázdné klece. Předtím zase na ledě Villachu vsítil jediný gól Znojma, díky němuž Orli získali bod za prohru v prodloužení 1:2.

Znojemští hokejoví Orli podlehli poslední prosincovou sobotu na domácím ledě celku Fehérváru 3:4 až po samostatných nájezdech. | Foto: Deník / Lubomír Budný

I díky němu tak Znojmo dvě kola před koncem kvalifikační nadstavby okupuje třetí, poslední postupovou příčku do play-off o bod před čtvrtým Innsbruckem. „Jsem rád, že mi to tam teď padá a že nám to pomáhá blíž k vytouženému cíli v podobě postupu do osmičky. Ale ještě je třeba, aby to vydrželo. Těžko říct, jak se nám povedlo vrátit se na vítěznou vlnu,“ zmiňuje Svoboda, jenž v pondělí oslavil třiatřicáté narozeniny.