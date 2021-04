Během uplynulé sezony vystřídal hokejista Tomáš Svoboda tři kluby. Druholigové Znojmo, extraligovou Kometu a prvoligové Litoměřice znal dobře. Za měsíc mu začne suchá příprava znovu u znojemských Orlů. Ti se v příštím ročníku vrátí do rakouské nejvyšší soutěže ICE Hockey League a s nimi i Svoboda.

Hokejista Tomáš Svoboda zůstal ve Znojmě. Sezonu však trávil i v extraligové Kometě Brno a prvoligových Litoměřicích. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Čtyřiatřicetiletý útočník Znojma Tomáš Svoboda začínal s hokejem v domovských Litoměřicích. V nedávno dohrané sezoně se do dresu tamějšího Stadionu oklikou vrátil. Potom, co Orli nemohli dohrát druhou ligu, cestoval do extraligové Komety Brno. Nakonec využil možná poslední příležitosti a po osmi zápasech v jihomoravské metropoli zamířil na sever Čech.