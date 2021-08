Jihomoravané naskočili ke svému teprve druhému letnímu utkání, když v úterý podlehli extraligové Kometě Brno 4:6. Proti Třebíči se na jejím ledě dostali do vedení v první třetině, když se po přihrávce Vojtěcha Němce prosadil čtyřiatřicetiletý Tomáš Svoboda.

O vyrovnání se z domácího celku postaral ve 26. minutě David Michálek. „Začátek zápasu byl z naší strany dobrý, byl tam slušný pohyb. Od druhé třetiny jsme začali tahat nohy, z toho vyplývaly naše fauly a hra se rozkouskovala a nedostali jsme už se zpátky do zápasu. Že jsme hráli i v úterý, na nějakou únavu, na to se vůbec nedívám. Nedostupovali jsme hráče a pak jsme se po sobě jen dívali, kdo něco udělá," uvedl pro klubový web znojemský kouč Jiří Beroun.

Vyloučení hostujících hráčů ale svěřenci třebíčského kouče Kamila Pokorného nevyužili. „Jediné, na co můžeme žehrat jsou přesilovky, to musíme do sezony doladit. Ze sedmi přesilovek nedat gól, to je v takto vyrovnaném zápase problém. Když se to pak zvedalo, tak jsme selhali v koncovce," uvedl bývalý asistent trenéra Komety, ve které strávil šest let.

Vítěze utkání určily až nájezdy, ve kterých znojemští hráči selhali. Na brankáře Jana Mičána nevyzráli postupně Hunter Fejes, Svoboda, Filip Ahl a Sebastian Gorčík. Za Třebíč se prosadili Vojtěch Střondala a Matěj Psota. „Pochválil bych brankáře Mičána, ale stejně tak i gólmana soupeře. Oba byli ozdobami zápasu, oba chytali velmi dobře," dodal Pokorný.

Třebíč - Orli Znojmo 2:1 po s. n. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Michálek, rozh. náj. Střondala – 17. Svoboda (Němec).

SK Horácká Slavia Třebíč: Mičán (Jekel) – Forman, Furch, Mlčák, Gabrhelík, Chalupa, Zukal, Svoboda A. – Šťovíček, Bittner, Psota, Vodný, Nedvídek, Střondala, Krliš, Gajarský, Ferda, Křehlík, Michálek, Vedral Michalčuk.

HC Orli Znojmo: Groh (Kantor) – Sedlák, Culkin, Southorn, Haman, Bartko, Tejnor, Walters – Svoboda T. Němec, Ahl, Luciani, Matuš, Fejes, Gorčík, Prokeš, Köver, Kvasnica, Svoboda O. Oščádal, Pígl.