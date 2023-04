Byl Chomutov prvním soupeřem, který vás ve druhé lize opravu prověřil? Za mě určitě, čemuž odpovídaly i ty těsné výsledky. Mělo to velkou kvalitu na to, že šlo o druhou ligu. Střetly se dva kvalitní mančafty. Chomutov není pod takovým tlakem, aby postoupil, ale zázemím, halou do první ligy určitě patří. I pro znojemského fanouška byla dobré, že přijeli hokejové osobnosti jako Franta Lukeš s Viktorem Hüblem.

Užil jste si postup do finále druhé ligy, nebo to už s vámi jako s rutinérem nic moc nedělá?

Užil jsem si to i proto, že v Chomutově jsem v minulosti chvíli hrál a to období pro mě nebylo dobré. Ve Znojmě se snažíme užívat každý zápas, speciálně když se postoupí v play-off, chystáme se na to od srpna. Chybí nám čtyři zápasy pro to, abychom soutěž vyhráli. Neměli jsme nějaké bujaré oslavy, že bychom někde bláznili, ale postup jsme oslavili.

Co čekáte od Letňan?

Sledovali jsme videa za hry soupeře. Je to mladý a bruslivý mančaft, takže na to si musíme dát pozor. Na druhou stranu ale nemají zkušené kluky jako třeba Chomutov. Budou dohrávat souboje, ale věřím, že máme na to je porazit a zajistit si postup do Chance ligy.

Očekáváte, že série bude míň vyhrocená jako proti Chomutovu s velkou fanouškovskou základnou?

Nevím, to se těžko soudí. Nemám rád takovéto předpovídání, my se soustředíme na sebe a abychom udělali poslední krok.

Vy už jste v této sezoně jedné mety dosáhl, když jste s Janem Hruškou dopomohli Pardubicím B k záchraně v Chance lize,jaké pro vás bylo dvouměsíční angažmá na východě Čech?

Zajímavé už z toho důvodu, že když jsme do Pardubic přicházeli, byla tam velká bodová díra na předposlední tým, přitom mančaft nebyl vůbec špatný. Věřím, že angažmá tam pomohlo jak nám s Honzou, protože jsme si zahráli dvacet zápasů ve vyšší soutěži a přesvědčili se, že na to pořád máme, a ve Znojmě zas při naší absenci mladší kluci dostali jiné role, což jde vidět na tom ledě teď. Je jedno, jestli nastoupí první, druha, třetí lajna. Každá si odvede své.

V sedmnácti duelech jste zaznamenal osmnáct bodů za deset gólů a osm asistencí. Překvapilo vás, jak se vám bodově vedlo o soutěž výš?

Spíš jsem rád, že jsme došli za tím cílem, který byl stanovený. Pardubické vedení i kluci v šatně nám s Honzou děkovali, což bylo hezké. Ukázali jsme, že jsme si nešli jen zahrát, ale týmu opravdu pomohli. Hned v prvním zápase se nám podařilo nasbírat body, což pomohlo. Stejně tak velká důvěra od trenérů - hráli jsme přesilovky i oslabení.

S Janem Hruškou jste velcí parťáci na ledě, je tomu tak i v osobním životě?

Samozřejmě, s Honzou se známe poměrně dlouho, stejně tak naše rodiny mezi sebou, je to blízký kamarád.

Termíny finále:

1. zápas ve středu 12. dubna ve Znojmě:

18.00: Znojmo - Letňany

2. zápas ve čtvrtek 13. dubna ve Znojmě:

18.00: Znojmo - Letňany

3. zápas v neděli 16. dubna v Praze:

12.00: Letňany - Znojmo

4. zápas v pondělí 17. dubna v Praze:

15.00: Letňany - Znojmo

potenciální 5. zápas ve čtvrtek 20. dubna od 18.00 ve Znojmě:

18.00: Znojmo - Letňany

potenciální 6. zápas v sobotu 22. dubna v Praze:

12.00: Letňany - Znojmo

potenciální 7. zápas v pondělí 24. dubna ve Znojmě:

18.00: Znojmo - Letňany