„Volali mi z jiných týmů a jsou mezi námi nějaké kontakty, ale ve svém věku chci zůstat ve Znojmě. Co se týče budoucnosti klubu, je zatím vše v plenkách a uvidíme, kam se to vyvine. Vím od pana Ohery (Pavel Ohera – vlastník Orlů Znojmo – pozn.red.), že chce, aby se to vyřešilo co nejrychleji. Protože sehnat české kluky vhodné na ICEHL, by bylo třeba v květnu složité. Už budou podepsaní jinde,“ říká Svoboda v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Láká vás případný návrat Znojma do rakouské soutěže?

Netajil jsem se tím, že se mně ICEHL líbí. Bavilo mě to a nechci hanit Chance ligu, ale v Rakousku hrajete proti týmům jako Vídeň, Salcburk nebo Bolzano, což je klub evropské úrovně. A to jsou atraktivnější soupeři než Kolín nebo Sokolov. Chance liga je hodně upracovaná, ubojovaná. Plno těch zápasů není opticky zajímavých, což je způsobené i tím, že se přímo sestupuje a pak se hraje na výsledky 1:0 nebo 2:1. Pro lidi ve Znojmě to musel být šok po deseti letech v Rakousku, kde se hraje útočně. Proto mi přijde, že by se fanoušci ve Znojmě návratu do ICEHL nebránili.

Je pro vás i schůdná ta druhá varianta, že by Orli hráli v příští sezoně druhou ligu a do Rakouska odešli až od září 2025?

Záleží na podmínkách, jak to bude s financemi a jaká bude vize. Nechci, abychom se ten rok plácali se Znojmem někde uprostřed druhé ligy. Ale bylo mi 37, mám dvě děti a bydlíme kousek od Brna. Musím se už chystat na reálný život po kariéře a teď odcházet někam za hokejem, aniž by se mi to finančně vyplatilo, nemá smysl.

Orli přišli s informací, že se jedná o vstupu investiční skupiny vedené Radimem Antonovičem a Hynkem Blahou do klubu. Budí ve vás důvěru, nebo je to pro vás velká neznámá?

Pro mě jsou absolutně neznámí. Mám jen kusé informace, do Anglie nevidím a vím jen to, co se píše na internetu. Teď záleží na současném vedení a realizačním týmu, jak se domluví. Uvidíme, cítím, že se se mnou ve Znojmě počítá a věřím, že budu součástí klubu i nadále.

Už jste vstřebal zklamání ze sestupu z Chance ligy?

No, tak bych to neřekl. Člověk se k tomu furt vrací, teď se navíc řeší, co bude dál a otázka, proč to tak dopadlo, vyvstává pořád znovu. Bydlím kousek od Znojma, žena odsud pochází, takže se to pořád omílá.

Zanalyzovali jste si už nějak příčiny sestupu?

Samozřejmě jsme to s klukama a vedením klubu probírali. Příčin bylo víc, ale těžko najít jednu nebo dvě hlavní.

Na co jste přišli?

Před začátkem soutěže byly problémy s financemi (město Znojmo původně loni v dubnu schválilo klubu nižší dotaci než v předcházející sezoně, načež majitel Ohera vyhrožoval odchodem z klubu – pozn.red.). Dlouho se čekalo na jistotu a pak bylo složité sehnat kvalitní kluky. Plno hráčů taky možná mělo problém s přechodem do první ligy zvlášť potom, co jsme ve druhé lize vyhráli plno zápasů bez odporu…

Vy osobně jste ale prožil ve svých sedmatřiceti letech povedený rok, ve 48 zápasech jste zaznamenal 44 bodů. Jak se cítíte na ledě?

Z pohledu statistik to asi na můj věk bylo slušné a nemám se za co stydět. Nejsem tam do počtu, ale strašně to kazí, že jsme se nezvládli udržet, protože člověk se tomu snažil pomoct, ale dopadlo to špatně. Hokej mě pořád baví, i když každý hráč musí být připravený, že jeho kariéra jednou skončí.

Jak konkrétně se chystáte na život po kariéře vy?

Člověk si za svou kariéru udělá i plno známých mimo hokej, takže spíš sonduju, ptám se a mluvím s různými lidmi. Taky vše konzultuju s klukama, co už s hokejem skončili. Je to specifické, někdo se chce nechat někde zaměstnat, jiný zůstane u hokeje. Mě by trénování mládeže nelákalo, spíš teda kvůli rodičům. Už jenom kvůli tomu, co se tam děje a občas nad tím zůstává rozum stát. Přitom ti trenéři jsou tam od nevidím do nevidím. Já je obdivuju,

Co tedy láká vás?

Sonduju trh, nějaké nabídky na spolupráce už jsem dostal. A spíš mě láká dělat něco, kde budu tvořit něco svého, než se zaměstnat u nějaké firmy za standardní plat s tím, že je jedno, jestli budu makat na osmdesát nebo sto procent. Hokeji jsem vždy dával sto procent a jsem z něj naučený, že když něco člověk nedělá naplno, nemá to smysl. A tak to chci mít i po kariéře.