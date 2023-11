Hodně se mluvilo o tom, že majitel klubu hodil do šatny rozhodčích slepecké hole, věděl jste o tom? Nene, vůbec. Stalo se to v průběhu přestávky. Majitel v šatně není a já se to dozvěděl v podstatě až v úterý z médií. Pro mě to byl celkem šok. Rozhodčí mají šatny v průchodu mezi střídačkami a my si ničeho nevšimli.

Vy osobně jste žádnou křivdu necítil?

Vždy, kdo se cítí dotčený, tak trochu křičí po rozhodčích. Já jsem byl za sudími dvakrát. Některé zákroky od Třebíče se mi nezdály v pohodě. V šestatřiceti letech ale vím, že nemá cenu se zbytečně rozčilovat. To je můj pocit, majitel měl jiný a já nemám právo se k tomu vyjadřovat.

Jaký byl ten zápas pro vás? Kvůli šarvátkám fanouškům musel být v půli třetí třetiny přerušen…

Ten moment, kvůli němuž se přerušovalo, jsem viděl a za mě to nebylo nic extra, že bych měl strach, že se z té šarvátky stane něco extra. Viděl jsem, že pár fanoušků Třebíče vyšlo ze záchodků a shodou okolností se objevili pod kotlem domácích a vzali jim vlajku. Tím to začalo, ale přijde mi, že pracovníci security to vyřešili v pohodě. Myslím, že na hokej to nemělo vůbec dopad.

Poprask při derby. Majitel Orlů urážel rozhodčí, na památku rozdal slepecké hole

Majitel Ohera hovořil o tom, že dnes jsou rozhodčí arogantnější než dřív, souhlasíte?

Jojo. S tím musím souhlasit. Tím, že jsem kapitán, za rozhodčími jezdím. Když oni s námi chtějí mluvit, my vždycky musíme. Když se chci dotázat já, někdy jsem odmítnutý. Rozhodčí se se mnou nemají chuť bavit, přitom kolikrát jedu za sudím, protože mě vyslal někdo ze střídačky a i pro rozhodčí je výhoda, že nemusí přes celé hřiště někam jezdit. Samozřejmě chápu, že člověk nemá za rozhodčím jezdit desetkrát za třetinu, ale když je člověk na první dobrou odmítnutý a ještě s arogancí, tak ho to naštve. Člověk se pak v emocích naštve, ale vím, že je zbytečné se nějak handrkovat, protože to jen plodí další násilí.

Vy jste nakonec vyhráli 4:2, to je asi vzhledem k současné situaci, kdy jste až dvanáctí, důležitá zpráva…

Určitě. Už z toho důvodu, že šlo o derby a pro nás to byly opravdu důležité body. V prvním zápase v Třebíči jsme vyhořeli. Měli jsme jim co vracet i kvůli tomu, abychom si získali zpátky přízeň fanoušků po slabších výkonech. Po hokejové i psychické stránce je to pro nás hodně důležitá výhra.

V čem zatím Orli podle vás zaostávají?

Chybí nám plno věcí. Musím říct, že se opravdu hodně a denodenně bavíme o tom, jak z toho ven. Je tam plno dobrých věcí a věřím, že se to začíná obracet a půjdeme nahoru. Nemám rád předsezonní předpoklady, že máme být třeba do pátého místa. Začátek se nepovede, vy jste jinde a psychika pak dělá hodně. Jde o to, abychom nespadli. Snažíme se hodně komunikovat s fanoušky, však jsme měli se zástupci fanklubu i sezení. Rozhodně na to nekašleme, protože špatné výsledky pak stejně odskáčeme my hráči ať už pískotem, pokutami nebo vyhazovem z týmu. Nikdo nechce prohrávat.