„Máme pořád herní výpadky, nedaří se nám venku, což potřebujeme zlepšit. Pod Glenem se zlepšujeme v defenzivní činnosti,“ prohlásil zkušený znojemský forvard Tomáš Svoboda.

Právě obranu začal Hanlon vylepšovat jako první. I tam mají Orli stále velké mezery. Ze sedmi partiíí pod Hanlonem třikrát obdrželi víc než pět branek. Naposledy v úterý v Innsbrucku padli 3:6. „Podle mě je dost vidět, jak jsme zlepšili defenzivu. Trenér jakožto bývalý gólman se na obranu hodně zaměřuje. V útoku nám nechává volnost, ale v situacích od modré čáry zpátky je náročný,“ popsal útočník Svoboda.

Hanlon i ve Znojmě potvrzuje pověst rozvážného kouče. „Není výbušný, nebo jsme ho tak zatím nepoznali. Je na něm vidět rozvaha. Ví, co má kdy říct, a znát jsou jeho zkušenosti z předních týmů a nároďáků,“ poznamenal po Anthonym Lucianim a Radku Prokešovi třetí nejproduktivnější znojemský hráč.

Čtyřiatřicetiletý útočník měl vynikající vstup do sezony, v posledních týdnech se mu ovšem bodově tolik nevede. Z posledních šesti utkání vylepšil svá čísla produktivity na aktuálních devatenáct bodů pouze v zápase s Bolzanem, které Orli zdemolovali 10:2. „Je zajímavé, že jsme vyhráli o tolik zrovna proti Bolzanu, které jsme snad neporazili od doby, co jsem přišel do Znojma. Hodně nám tam toho padlo,“ uvedl forvard, jenž v minulosti oblékal také dres Komety.