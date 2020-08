Hokejisté druholigového Znojma se třetí srpnový čtvrtek museli smířit s remízou. Po týdnu v domácí Nevoga aréně vykuchali plichtu s mančaftem AZetu Havířov. Vyrovnaný stav 1:1 trval až do posledních chvil třetí třetiny.

Orli pak šli do vedení zásluhou Tomáše Svobody, přese všechno svou kasu neuhlídali. Dvě minuty před konečným hvizdem vstřelil srovnávací gól havířovský hokejista Cihlář.

Na konečném skóre nehledal negativa asistent znojemského kouče Jiří Beroun. Dle něj byli Severomoravané těžkým soupeřem. "Opět nám zápas ukázal nějaké nedostatky, ale převládají spíše pozitiva. Tento týden jsme navíc hodně trénovali, takže o to to měli kluci náročnější. Na to, že jsme hráli ve čtrnácti lidech, tak to hoči zvládli výborně," uvedl po zápase Beroun.

Znojmo - Havířov 2:2

Třetiny: 1:0, 0:1, 1:1. Branky a nahrávky: 10. Köver (T. Svoboda, Matuš), 54. T. Svoboda (Matuš) – 26. Seman (Dajčar, Doktor), 58. Cihlář (Maruna). Rozhodčí: Čech, Skopal – Mi. Ludvík, Nechvátal.

Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 500.

Sestava Znojma: Groh – Sedlák, Kališ, Stránský, Tejnor, Ficek – Köver, Matuš, T. Svoboda, Havlík, Beránek, Podešva, Oščádal, Molnár, O. Svoboda. Trenér: Miroslav Fryčer.

Hlavní stratég Havířova Jiří Režnar taktéž nectil výsledek, hodnotil především herní styl duelu. "Některé herní prvky tam už byly, ale musíme si ten zápas projet ještě na videu. Rotace nám šla. Chyběl nám tlak do branky. Znojmo má dva rozdílové hráče, kterými jsou Groh v brance a Tomáš Svoboda v útoku. Na těch to tady bude stát," hodnotil Režnar.

Znojemské čeká následující střetnutí až čtvrtého září. O prvním pátku následujícího měsíce zajíždějí do Tábora. S ním na začátku srpna doma vyhráli 3:2. "Další zápas hrajeme sice až za čtrnáct dní, ale snažíme se to nahradit tím tréninkem. Má to tempo. Do začátku soutěže zbývá ještě hrozně moc času," uzavřel Jiří Beroun.