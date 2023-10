Reakce Orlů na špatný vstup do sezony. Má nového trenéra, co Beroun?

Na nepovedený start do sezony Chance ligy reagují hokejisté Znojma. Novým hlavním trenérem aktuálně jedenáctého týmu druhé nejvyšší soutěže se stal Václav Baďouček, který ve Znojmě působil už v poslední extraligové sezoně klubu 2008/2009 jako asistent kouče. Dosavadní trenér Jiří Beroun se přesouvá do role asistenta, ve které zůstává Tomáš Jakeš. Klub to oznámil na svých webových stránkách.

Trenér Václav Baďouček | Foto: Deník/Filip Nekola