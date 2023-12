Znojemským hokejistům vánoční přestávka prospěla. Poslední prosincovou středu Orli ovládli zápas na domácím ledě v rámci 32. kola Chance ligy proti Frýdku-Místku 5:2.

Znojemští hokejoví Orli (v bílém) přivítali na domácím ledě v povánočním čase celek Frýdku-Místku v rámci 32. kola Chance ligy. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Do včerejška v tabulce třinácté Znojmo vstoupilo do duelu s dvanáctými Severomoravany aktivně i bez stálé jedničky v bráně Dominika Groha. Toho zastoupil Roman Durný. "Plnili jsme to, co jsme si řekli a zaslouženě jsme dnes vyhráli," uvedl asistent Znojma Jiří Beroun.

OBRAZEM: Vítězství ve Vánočním běhu Elektrokov Znojmo obhájil Kříž

Po první třetině díky využitým šancím Petra Beránka a Jana Bergera vedl mančaft z města nad řekou Dyjí 2:0. I druhou dvacetiminutovku ovládli Jihomoravané. Nejdříve zvýšil ve dvaadvacáté minutě na 3:0 svým druhým gólem utkání Petr Beránek, na něhož reagoval o deset minut později hráč Frýdku-Místku Radek Veselý, jenž snížil na 1:3 pro hosty. Vedení Orlů na 4:1 uklidnil vzápětí kapitán Tomáš Svoboda. Orlí letka si pohlídala i poslední část, v níž padly dvě branky. Zprvu hosté sice využili přesilovku a zásluhou Radka Veselého korigovali na 2:4. Hrdinou utkání se pak stal Petr Beránek. Třicetiletý útočník v devětapadesáté minutě definitivně uzavřel na 5:2 pro Orly a završil tak svůj hattrick.

OBRAZEM: Vítězství ve Vánočním běhu Elektrokov Znojmo obhájil Kříž

"Nyní bude rozhodovat každý gól. To platí pro celý leden a únor. Góly sbíráme hlavně v domácím prostředí, ale musíme k tomu přidat i něco z venku. To se musíme naučit, a navíc z domova udělat ještě větší pevnost. Jsem rád, že na nás lidi chodí. Proti Frýdku byla opět skvělá návštěvnost. Naši fanoušci jsou šestým hráčem na hřišti a i přesto, že jsme na chvostu tabulky, nás podporují," uzavřel Beroun.

Znojemští po dvou předvánočních prohrách 1:4 na ledě Sokolova a 0:1 v Kolíně brali tři body. Další šanci navázat na středeční úspěch mají už v pátek v Třebíči. Klání tam startuje ve 17.30 hodin a Orli budou mít mohutnou podporu svého fanklubu. Ten totiž na poslední zápas roku 2023 vypravuje speciální vlak s kapacitou bezmála tří set míst, z nichž byla všechna vyprodaná.

Hokejovému Znojmu nový systém postupně sedá. Orli porazili Zlín