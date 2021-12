Orli sice v první třetině nejdříve inkasovali ve druhé minutě z hole klagenfurtskeho Nicholase Krause, na 1:1 však o pár chvil srovnal Radek Prokeš.

Hokejoví Orli padli na ledě Fehérváru

Stejně skončila druhá perioda. Jen karty se prohodily. Nejdříve zvýšil na 2:1 autor první orlí branky Prokeš. Rakušané však vyrovnali na 2:2 vzápětí.

Prokeš mohl dát hattrick, bohužel touš za záda hostujícího gólmana protlačil v ofsajdu. „Úplně si nejsem jistý, jestli by to uznali. Když jsem byl před gólmanem, tak mi do toho jejich bek v poslední chvíli hrábnul a já měl puk v pádu na zadní tyči. To mě popravdě mrzí,“ hodnotil šestadvacetiletý forvard.

Posledních dvacet minut gól nepřineslo, a tak duel dospěl do prodloužení, leč ani to nebylo klíčové. Rozhodly až samostatné nájezdy. V nich bylo úspěšnější Znojmo, které nakonec bralo díky Tomáši Svobodovi dva body. „Byl to vyrovnaný zápas a jsem rád že to Tomáš v poslední chvíli převrátil na naši stranu,“ dodal Prokeš.

Další zápas hrají Orli již v úterý na ledě Innsbrucku.

Orli Znojmo - Klagenfurt 3:2 SN

Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0 - 0:0. Branky a nahrávky: 9. Prokeš (Bartko, Matuš), 21. Prokes (Culkin) + rozhodující nájezd Svoboda – 2. Kraus (Haudum, Tičar), 25. Frasser (Unterweger, Koch). Rozhodčí: Hronský, Soos – Durmis, Kis-Kiraly. Vyloučení: 4:4. Bez využítí. Diváci : 1000.

Orli Znojmo: Kantor (Groh) – Sedlák, Culkin, Younan, Haman, Tejnor, Bartko, Stránský – T. Svoboda, Němec, Luciani – Ahl, Zubov, Fejes – Gorčík, Prokeš, Matuš – Oščádal, Köver, Kvasnica. Trenér: Glen Hanlon.

KAC Klagenfurt: Dahm (Holzer) – Strong, Schumnig, Maier, Vallant, Würschl, Unterweger – Fraser, Koch, M. Geier – Haudum, Tičar, Kraus – Ganahl, Obersteiner, S. Geier – Witting, Hochegger, Tavželj. Trenér: Petri Matikainen.