Znojemští Orli absolvovali o posledním říjnovém víkendu hned dvě utkání mezinárdní soutěže ICEHL na ledech soupeřů. Svěřenci lodivodů Jiřího Berouna a Tomáše Jakeše získali u našich jižních sousedů bilanci padesát na padesát.

Jihomoravané nejdříve v pátek zvítězili vysoko 5:1 nad mančaftem Donrbirnu. Výhru však vydřeli. "Byl to pro nás těžký zápas, po třiceti sekundách jsme hned inkasovali po naší chybě na modré čáře. Ve zbytku třetiny jsme měli ten zápas v rukou a hlídali jsme si to i po přestávce. Ve třetí dvacetiminutovce přišly trochu komplikace, zbytečná vyloučení. Pavel Kantor zachytal výborně. Jsou to pro nás důležité body," hodnotil kouč Beroun.

Ze sobotního duelu proti Innsbrucku Orli vyšli bez bodu. Znojemští prohrávali o dvě branky již v polovině utkání. Snahy Jihomoravanů hatila zabetonovaná obrana domácích. Tři minuty před závěrečnou sirénou však hosté skórovali zásluhou Adama Sedláka.

I přes vyžádaný time-out a hru bez brankáře v poslední minutě ztrátu už na vyrovnání nedosáhli.

Příští utkání sehrají Orli již v úterý. Na ploše domácí Nevoga arény uvítají o půl sedmé večer celek Salzburku.

Dornbirn - Znojmo 1:5

Třetiny: 1:4, 0:1, 0:0. Branky a nahrávky: 1. Macierzynski (Häussle, Vandane) – 10. Němec (Svoboda, Zubov), 13. Svoboda (Zubov, Němec), 14. Prokeš, 20. Southorn (Fejes, Brittain), 23. Prokeš (Gorčík, Luciani). Rozhodčí: Nikolič, Virta – Basso, Seewald. Vyloučení: 1:7, navíc Svoboda (ZNO) 10 minut OT. Využití: 0:0. Diváci: 1011.



Innsbruck - Znojmo 2:1

Třetiny: 1:0, 1:0, 0:1. Branky a nahrávky: 10. Leavens (McGauley, Huntebrinker), 30. Magwood (Huntebrinker, Ulmer) – 57. Sedlák (Culkin, Luciani). Rozhodčí: Ofner, Rezek – Mantovani, Miklic. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 1600.