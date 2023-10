Orlům zatím nepomohla ani výměna trenéra. Hokejisté Znojma v osmém kole Chance ligy schytali první říjnovou středu porážku 3:5 od týmu Prostějova.

Znojemští hokejoví Orli (v bílém) hráli doma v 8. kole Chance ligy s týmem Jestřábů Prostějov. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jihomoravané angažovali nového kouče Václava Baďoučka v úterý. Propis jeho zkušeností do orlí hry však bude zřejmě chvíli trvat. Znojemští hokejisté totiž od Prostějova v první dvaceminutovce schytali postupně tři branky z holí Tomáše Jiránka, Jiřího Fronka a Zdeňka Doležala.

Hokejoví Orli padli v Třebíčí. Znojmo stále čeká na venkovní výhru

"Jsem zde krátkou dobu. Myslím si, že jsme si vytvořili dost příležitostí k tomu, abychom gól vstřelili, bohužel se to nepovedlo, ale věřím, že se budeme zlepšovat," reagoval nový lodivod Znojma Baďouček. Domácí pak skóre korigovali pouze pár chvil před odchodem do šaten zásluhou Tomáše Svobody. I v rámci druhé třetiny tahali orli za slabší konec, čehož Hanáci využili. na 4:1 pro hosty zvýšil Jan Maruna.

Orlí letka schytala pětku v Kolíně a z dvouzápasového tripu jede bez bodů

Pět minut po startu závěrečné dvacetiminutovky odskočili hosté na 5:1 díky Matouši Venkrbcovi. Orli sice snížili zásluhou dvou slepených branek Antona Karlssona na 3:5, ale na jejich prohře to nic nezměnilo. "Za nepříznivého výsledku 1:5 to kluci nevzdali, prali se o to do konce. To musíme přenést do dalších zápasů," uvedl Baďouček.

FOTO: Hokejoví Orli slaví výhru. Po dvou prohrách porazili Frýdek a berou body

Další šanci na reparát mají v sobotu, kdy zajíždí na led pražské Slavie. Utkaní začne již ve tři hodiny odpoledne. A hned v pondělí 9. října čeká orlí letku domácí duel od osmnácti hodin proti ostravské Porubě. "Musíme se zaměřit na to, abychom hlavně proměňovali šance a naši hru chceme trochu zjednodušit," uzavřel kouč Znojma.

Znojmo - Prostějov 3:5

Třetiny: 1:3, 0:1, 2:1. Branky a nahrávky: 20. Svoboda (Matuš), 53. Karlsson (Zahradníček, Svoboda), 55. Karlsson (Svoboda, Matuš) – 13. Jiránek (Pitule), 17. Fronk, 19. Z. Doležal (Račuk, Hanousek), 31. Maruna, 51. Venkrbec (Doležal). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:3. Rozhodčí: Ondráček, Grygera – Kleprlík, Augusta. Diváci: 1538.

Znojmo: Groh – Bartko, Zahradníček, Stránský, Tejnor, Zukal, Jenáček, Mareš – Svoboda, Matuš, Karlsson – Beránek, Šťovíček, Špaček – Čermák, Kučera, Sedláček – Pigl, Havlát, Sklenář. Trenér: Václav Baďouček.

Prostějov: Pavelka – Krejčí, Šidlík, Poledna, Hanousek, Pěnčík, Forman, Drtil – Burian, Ostřížek, Hašek – Illéš, Račuk, Doležal – Jiránek, Pitule, Fronk – Antoníček, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Štrba.