„Lhal bych, kdybych si nevzpomněl, že přijelo Bolzano a situace je ve společnosti znovu kritická, podobná jako když tu hrálo naposledy,“ přiznal kapitán Orlů Radim Matuš, který se na jedné z nejvyšších výher Orlů v lize podílel dvěma nahrávkami. Tehdejší zápas byl nakonec také úplně posledním v sezóně, protože liga předčasně skončila.

Zápas s Bolzanem přinesl radost. Orli procedili přes italskou síť desítku

Nyní si ale podobný scénář nepřipouští. „Mrzí mě to vůči ostatním lidem. Jsem rád, za ty co si našli cestu a povzbuzují nás. Celý tým to vnímá a slyšel tu podporu od lidí, kteří se sem mohli dostat. Moc jim děkujeme, protože nikdy nevíme, kdy ten hokej může být zase bez diváků nebo zrušený úplně,“ přiznal Matuš. Orlům od reprezentační přestávky chybí zápasová praxe.

Korfbalisté Znojma překvapili Budějovice. V Brně jim koš málem spadl na hlavu

Páteční zápas s Innsbruckem byl kvůli karanténě Žraloků odložen. Pod novým trenérem Glenem Hanlonem tak aspoň polykali tréninkové dávky a chtějí stoupat tabulkou. Nyní se jim podařilo zvýšit sebevědomí vysokým vítězstvím, u kterého se prosadili poprvé v sezóně i švédský obránce Alexander Younan a slovenský útočník Jakub Köver. Pomyslnou desátou branku vstřelil další mladík Michal Kvasnica.

„Znovu se ukázalo, že je jedno, jestli je na ledě první nebo čtvrtá řada. Jsem rád za ty mladý kluky, že to prolomili a trefili se. Jsou stejnou součástí mužstva jako kdokoliv jiný. Mají svojí roli a splnili ji na sto padesát procent,“ chválil člen elitního útoku. Další zápas odehrají Orli v pátek na ledě maďarského Fehérváru a doma by v neděli měli přivítat rakouský Linz.

Znojemští fotbalisté hrají i v prosinci. Dva měsíce volno? Nesmysl, říká Skácel

Znovu před omezeným počtem fanoušků. „Snažím se nad tím ani moc nepřemýšlet, bohužel je taková situace, my to neovlivníme, chceme předvádět ty nejlepší výkony na ledě a hrát jako kdyby bylo vyprodáno. Potřebujeme začít nějakou sérii výher a jít nahoru, to ovlivnit můžeme,“ dodal orlí kapitán.