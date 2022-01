Orli předvedli závěr jak z říše fantazie. Bolzanu dali pětku

Šestatřicetiletý bek bral sžití s kabinou rychle. „Aklimatizoval jsem se hned po prvním duelu v Maďarsku. Byl to fofr. Jsem rád, že se nám potom podařilo vyhrát v Linci, udělali jsme změny v systému a obranném pásmu a myslím si, že teď je to na správné cestě, abychom sbírali body,“ dodal Hrabal.

Borec se zkušenostmi z české extraligy, ruské KHL, finské či švédské ligy věděl, do čeho v ICEHL jde. Loni odehrál za Villach deset zápasů, v nichž si připsal dvě asistence. „Co do agresivity je to hodně aktivní soutěž. Prošel jsem toho hodně, ale ICEHL je, speciálně pro obránce, náročná. Je zde spousta Kanaďanů a dalších cizinců, hráči se hodně napadají. Určitě je to rychlejší než tuzemská první liga. Českou extraligu jsem nehrál čtyři roky, takže je to těžké porovnat,“ hodnotil Hrabal.

Na Znojmu jej baví fanouškovská základna. „Diváci ve Villachu a ani v Česku nechodili. Všichni hráči jsou moc vděční za to, že lidi mohou přijít. Jejich podpora nám velmi pomáhá,“ těšilo orlího obránce.

O celku z města nad řekou Dyjí měl dobré reference. Komunikoval třeba s Radimem Matušem a Tomášem Svobodou, jenž znal z dřívějška z extraligového Třince. „Co jsme se bavili, tak ke Znojmu jsem dostal pozitivní ohlasy a nebylo co řešit,“ dodal Hrabal.

Doposavad však za svou kariéru nezažil zápasový kolotoč, který jej čeká během února. „Na to se připravit moc nedá. Dáme zápas, volno, zápas, volno. Každý si to musí nastavit v hlavě,“ přemýšlel sportovec s číslem 97 na zádech.

Důležitou roli hraje odpočinek. „Jestliže to první týden přeženeme, tak nás to třetí týden dožene. Teď máme čtyři zápasy během pěti dní. Myslím si, že kvůli covidu to tak mají všechny týmy. Jsme tady, abychom hráli hokej a baví nás to, takže proč ne každý den,“ uzavřel s úsměvem Hrabal.