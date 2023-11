Znojemští hokejisté brali bod v sobotním klání 24. kola Chance ligy proti Vsetínu. I když Jihomoravané vedli značnou část utkání, prohráli však v prodloužení 3:4.

Znojemští hokejisté (bílí) přivítali ve 24. kole Chance ligy na domácím ledě tým Vsetína. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Orli šli do vedení ve čtrnácté minutě zásluhou Marka Berky. Po změně stran Valaši srovnali na 1:1 díky Kernovi. Načež nastoupila palba z holí domácích Tomáše Svobody a Pavla Jenyše na 3:1. Ve třetí třetině však Vsetínští procitli a srovnali díky Jandusovi a Klhůhfkovi na 3:3.

"Dvě třetiny jsme jim byli vyrovnaným soupeřem. Ve třetí části se najednou vrátily obavy z toho vyhrát utkání. To je to, co nás nejvíce trápí. Najednou jsme poztráceli zbytečně moc puků, které jsme během prvních dvou třetin zahráli tak, jak se má," hodnotil trenér Orlů Václav Baďouček.

Ani jeden z týmů však nedokázal ve standardní době vstřelit vítěznou branku. Z následného prodloužení profitovali Valaši. Dva body poslal do podhůří Beskyd Rob.

Následující duel čeká orlí letku už v pondělí od osmnácti hodin na ledě B-týmu Pardubic. "Každý zápas je pro nás důležitý. Podíváme se na video, a musíme na celé klání proti Vsetínu zapomenout. Důležité je vrátit se k hokeji, který jsme produkovali v prvních dvou třetinách," uzavřel Baďouček.

