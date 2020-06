Znojemské Orly čeká v příštím ročníku tuzemská pouť. Celek z města nad řekou Dyjí podal v květnu přihlášku do druhé české ligy. Dvanáctičlenný kádr se začátkem týdne rozrostl nové posily. Smlouvu ve Znojmě prodloužil forvard Petr Beránek a do Nevoga arény se vrátil zpět i brankář Jan Pechek.

Beránek působil ve Znojmě již v předchozí sezoně, kdy nastupoval v EBEL. Předtím oblékal orlí dres již v sezonách 2012/13 a 2013/14. "U Petra nebylo moc co řešit. Je to hráč, který zná prostředí i klub. My víme, co od něj můžeme čekat, a jsme velmi rádi, že ve Znojmě zůstává i pro příští ročník. Je to šikovný hráč s dobrým zakončením, který na ledě nic nevzdá," uvedl pro klubový web trenér a sportovní manažer Orlů Miroslav Fryčer.

Dalším navrátilcem je Jan Pechek. Třiadvacetiletý gólman bude krýt záda z pozice brankářské dvojky jedničce Dominiku Grohovi. Pechek zastával roli třetího strážce kasy už před třemi lety. Zachytal si v jednom zápase proti Linci a na ledě strávil sedmadvacet minut. "Honza je mladý kluk a bude připravený zaskočit, pokud by se nedejbože něco stalo. Role máme rozdělené, takto s tím kluci počítají," uzavřel Fryčer.