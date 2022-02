Zpočátku opatrný hokej na obou stranách po první dvaceminutovce góly nepřinesl. Znojemské mohli poslat do vedení svými šancemi Radek Prokeš a Ilya Zubov, jejich snahy však zmařil pustertálský gólman Tomas Sholl.

Bývalý fotbalista Konečný válí nyní za Moravský Krumlov ve stolním tenise

Ve druhé třetině se nejdříve prosadili hosté zásluhou Emila Kristensena. Orli vzápětí otočili slepenými góly Michala Kvasnici a Filipa Ahla na 2:1. "Celý zápas byl hodně důrazný. Soupeř hrál to, co potřeboval. Nám chybělo více tlaku do brány," uvedl asistent trenéra orlí letky Jiří Beroun.

Bičánek nastoupil proti Jágrovi u Orlů i v Kometě. Vnímal jeho hokejové umění

Naději na přímý postup Jihomoravanů do čtvrtfinále play-off ICEHL ztížil domácím hráč Pustertalu Maxwell Gerlach ve třiačtyřicáté minutě.

To se podle Berouna nemělo stát. "Při vyrovnávací brance na začátku třetí třetiny jsme se zbytečně tlačili do útoku a propadli ve středním pásmu," uvedl asistent.

Vyrovnaný stav zůstal na výsledkové tabuli svítit až do šedesáté minuty a o vítězi tak rozhodlo až prodloužení. Devatenáct sekund po jeho startu prostřelil znojemského Pavla Kantora Johan Harju.

Chystají anketu o sportovce roku. Nominujte své oblíbené borce či týmy!

Švédský forvard tak poslal Orly do předkola play-off. Jeho první část odstartuje již ve středu. Znojemští si v něm vybrali za soupeře celek Grazu, který vyzvou již v středu doma.

"Během základní části jsme nasbírali bodů docela dost, ale nedokázali jsme si vytvořit dostatečný bodový polštář, a tak jsme se museli dlouho strachovat o účast v play off," uzavřel Beroun.

Orli Znojmo - Pustertal 2:3 PP

Třetiny: 0:0, 2:1, 0:1 – 0:1. Branky a nahrávky: 33. Kvasnica (Svoboda), 34. Ahl (Immo, Zubov) – 32. Kristensen (Bardaro), 43. Gerlach (Stukel), 61. Harju. Rozhodčí: Hronský, Siegel, Durmis, Konc. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. Diváci: 1600.

Orli Znojmo: Kantor – Sedlák, Culkin, Tejnor, Bartko, Hrabal, Younan, Stránský – Svoboda, Matuš, Kvasnica – Gorčík, Prokeš, Luciani – Ahl, Zubov, Eriksson – Köver, Brittain, Neumann. Trenér: Glen Hanlon.

Pustertal: Sholl – Willcox, Hanna, Kristensen, Caruso, Glira, Althuber, Hofer, S. Deluca – Bardaro, Harju, Carey – Budish, Andergassen, Ikonen – Gerlach, Hannoun, Stukel, Berger, I. Deluca – Mantinger. Trenér: Raimo Helminen.