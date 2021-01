Dva roky nosil znojemský hokejista Radim Matuš kapitánskou pásku. Kvůli koronaviru však nejdříve nedohrál v mezinárodní soutěži EBEL (nyní Bet-at-home Ice Hockey League – pozn. red.) sezonu 2019/2020. Nedokončí ani letošní, jelikož druhá tuzemská liga, kam se Orli na čas uchýlili, předčasně skončila. Vedení jihomoravského klubu mu však našlo hostování v prvoligovém Frýdku-Místku.

Třinecký rodák se tak vrátil do končin, kde s hokejem začínal. Mimo mládežnických začátků u extraligových Ocelářů nastupoval v ročníku 2015/2016 i za Frýdek. Za něj nyní stihl odehrát zatím tři zápasy. „Nevím, jestli toho letos ještě moc nabruslím. Mám zlomenou ruku,“ prozradil Matuš.

Zkušenost z minulosti pomohla bezmála dva metry vysokému útočníkovi v rychlejším přizpůsobení. „Měl jsem to lehčí. Ale je to zvláštní. Znojmo je jenom jedno, tam je vše srdeční záležitost,“ řekl s dojetím Matuš.

Svázaná soutěž

Druhou ligu, v níž od loňského srpna do poloviny října vstřelil Radim Matuš v dresu Orlů tři branky a na čtyři přihrál, bral jako nutnost. „Kdyby neexistoval covid, pokračovali bychom v Rakousku. I první česká liga se nedá s EBEL srovnávat. Dostal jsem se zpět do tuzemské soutěže a přijde mi svázaná. Kreativita hráčů není plná a ubírá jim to na výkonech. Neříkám, že ve Znojmě nemáme zajetý systém, ale trenéři nám nebránili v tom, abychom ukázali, co v nás je,“ rozvedl forvard.

Pár jeho spoluhráčů od rakouských hranic zvolilo do konce ročníku angažmá v zahraničí. Útočník Anthony Luciani odešel do Bet-at-home ligy hájit barvy Dornbirnu, Adam Havlík zase Kitzbühelu v Alps Hockey League a Mikko Vainonen italské Cortiny. Také Matuš obdržel nabídky zpoza hranic. „Jelikož mám rodinu, tak zahraniční angažmá padlo. Na dva tři měsíce by to nemělo cenu. Proto jsem rád, že se ozval Frýdek,“ uvažoval Matuš.

Přese všechny peripetie zůstává s bývalou orlí letkou v kontaktu. Pravidelně s borci telefonuje, což dle něj potvrzuje, že mančaft Znojma byl skvěle poskládaný. „Nikdo neřekl: ‚Zdar, mějte se.‘ Zůstala mezi námi silná pouta,“ uvedl otec bezmála ročního dítěte.

V roce 2021 doufá v jediné. „Přál bych si, aby vše bylo tak, jak plánujeme. Chtěl bych se následující sezonu vrátit do rakouské soutěže. Orli zde mají domov,“ uzavřel dojatý Matuš.