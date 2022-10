Orlí letka už třetí klání za sebou neinkasovala žádnou branku. Podle trenéra Jihomoravanů za tím stojí silná obrana. Útočná linie se tak může soustředit na plnění svého poslání. "Kluci vzadu to mají výborně zavřené. Defenzivní pásmo funguje a pořád na sobě pracuje," hodnotil Beorun.

Během první třetiny nasázeli Znojemští soupeří dvě branky z holí Tomáše Svobody a Martina Šťovíčka. Ve druhé dvacetiminutovce přidali na konečných 5:0 druhým gólem zápasu Šťovíček, dále pak Lukáš Adámek a Dominik Sklenář.

Poslední část byla rozkouskovaná. Navíc vygradovala dvěma bitkami pár minut před závěrečným hvizdem. "V závěru bylo vše zbytečné. Mělo se to sekání ze strany soupeře řešit, kluky to otravuje a vypořádali se s ním po svém. Je těžké se koncentrovat šedesát minut a pořád do nich bušit," dodal Beroun.

Skvadru Znojma čeká další zápas již ve středu. Od šesti hodin večer uvítají na domácím ledě mančaft Žďáru nad Sázavou.

Znojmo - Opava 5:0

Třetiny: 2:0, 3:0, 0:0. Branky a nahrávky: 5. Svoboda T. (Hruška, Adámek), 20. Štovíček (Špaček, Stránský), 27. Adámek (Svoboda T., Hruška), 29. Štovíček (Tejnor, Žajdlík), 37. Sklenář (Havlát, Špaček). Rozhodčí: Held – Bubela, Viskot. Vyloučení: 14:9, navíc Mareš (ZNO) a Beránek (OPA) na 5+do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 1535.

Znojmo: Žajdlík – Kloz, Tejnor, Stránský, Zukal, Jenáček, Mareš, Remta – T. Svoboda, Hruška, Adámek – Sklenář, Šťovíček, Špaček – Havlát, Köver, Nižnikov – O. Svoboda, Pigl. Trenér: Jiří Beroun.

Opava: Bartošák (37. Piták) – Fědor, Věntus, Pachula, Šindelář, Zapletal, Štěpánek, Thiel – Vašenka, Štindl, Rousek, Římský, Buršík, Kadula, Beránek, Vojkůvka, Wolf, Vojtovič, Horný. Trenér: Aleš Tomášek.