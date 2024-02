Znojemští hokejisté zdolali Třebíč. V tabulce se posunuli z posledního místa

"Situace je kritická. Matematicky jsou v posledních čtyřech zápasech základní části ještě nějaké body ve hře. Ale odstup je veliký a nemáme to ve svých rukách. Musíme počkat na zaváhání soupeře," řekl zhůvěřile Baďouček.

Po potměšilé první třetině, kdy branka ani na jedné straně nepadla, přišla třetina druhá. Orli v ní inkasovali z hole slávistického Všetečky. V závěrečné části pak hosté překonali domácího gólmana Dominika Groha v pětačtyřicáté minutě zásluhou Knotka na 2:0. Znojemští následně snížili Erikem Marešem na 1:2. Na něj pak reagoval na 3:1 Slávista Brož. Ve dvaapadesáté minutě snížil na 2:3 kapitán orlí letky Tomáš Svoboda. Domácí, i přes snahu a odvolání brankáře, ovšem nedokázali vstřelit vyrovnávací branku a tři body nechali soupeři.

"Nedokázali jsme si vytvořit větší tlak, nevyhrávali jsme osobní souboje. Málo jsme stříleli. A šancí, které nám soupeř poskrovnu nabídl, jsme nevyužili," dodal Baďouček.

Hokejoví Orli promarnili zápas k dobru. S Jihlavou padli

Znojmo nemohlo v klíčovém duelu spoléhat na hráče z extraligových klubů, kteří mu v několika uplynulých zápasech v rámci střídavých startů vypomohli. Jednalo se třeba o gólmany Jana Strmeně z Českých Budějovic a Jana Kavana z Komety Brno, anebo také útočníka Komety Petra Kratochvíla.

"Věděli jsme, že do těchto zápasů už ti kluci nemohou zasáhnout. Jestli by nám pomohli, to je jen čistě hypotetické. Na druhou stranu je tady od začátku parta kluků, která má obrovský zájem na tom, aby to nakonec dobře dopadlo. Ale jak jsem říkal, je tady pořád teoretická šance na udržení a uděláme pro to maximum," uzavřel Baďouček.

Orly čeká v posledních čtyřech kolech těžký los. Už ve středu vyrazí na led první Poruby, následně je v sobotu 24. února čeká doma Vsetín. Pak absolvují zápas s B-týmem Pardubic a sezonu uzavřou doma s Litoměřicemi.

Titul sportovce roku na Znojemsku pro rok 2023 získal biketrialista Vymětal