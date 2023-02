Jak přiznal po utkání s Havlíčkovým Brodem znojemský trenér Jiří Beroun, jeho svěřenci nehráli, co chtěli. „Chtěli jsme hrát hokej na krátké přihrávky, ale místo toho jsme vymýšleli nesmyslné dlouhé kombinace. Co jsme si řekli, to neplatilo. Naše hra byla rozlítaná. To se týká i oslabení, což nás stálo celý zápas,“ hodnotil lodivod.

Celek z města nad řekou Dyjí, který ze začátku sezony nešel pod několika gólové odstupy ve skóre, hledá od startu nového roku cestu. Orlí letka hnízdí suverénně na prvním místě druholigové skupiny východ. Na druhou Kopřivnici disponují třiatřicetibodovým náskokem.

Přesto s blížícím se play-off jako by upustili páru. „My chceme v naší hře vidět, že soupeře přehráváme, a někdy to tak rozhodně nebylo. Často si to zaviníme sami. Vymýšlíme úplné zbytečnosti. V útoku nám často propadávali puky, nevyhrávali jsme osobní souboje,“ dodal Beroun.

Zkušené hráče, kteří mají Orly táhnout v konečné fázi, Tomáše Svobodu a Jana Hrušku, zapůjčilo vedení na pomoc do prvoligového „béčka“ Pardubic. Díky jejich uvolnění dostávají šanci mladší naděje. Třeba osmnáctiletý Max Kotrba, jenž si už připsal i jednu branku.

„Kluci v kabině jsou skvělí, lepší partu jsem si ani nemohl přát, takže zatím jsem velmi spokojený. Seniorský hokej je určitě rychlejší, tvrdší a musíme se více koukat kolem sebe. Chodí samozřejmě i více fanoušků, kteří jsou fakt úžasní. Je radost hrát před větším množstvím lidí,“ uvedl havířovský odchovanec.

Podle hokejisty Znojma Patrika Čermáka zkušená dvojice v utkáních částečně chybí. „Určitě je to znát. Umí hrát přesilovky, dát gól při hře pět na pět, ovšem myslím si, že i když tady nejsou, tak všechny zápasy jsme dokázali otočit na svoji stranu, v Kopřivnici jsme prohrávali 0:4 a otočili jsme to, takže si myslím, že to není jenom o těch dvou hráčích,“ uzavřel Čermák.

Jihomoravanům zbývá do konce základní části devět zápasů. Ten další je čeká už v sobotu v domácím prostředí, kdy od půl šesté vyzvou celek Velkého Meziříčí.