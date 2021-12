Nejlepší střelec divizních Tasovic Garčic sní o první lize

Dle Kvasnici by sám na ocenění nedosáhl. „Pro mě osobně se jedná o velký úspěch. Bez podpory fanoušků, trenérů a vedení Orlů bych to nezvládl. Jim patří veliký dík,“ začal skromně borec.

Tento titul získal před pěti lety i bývalý hráč Jihomoravanů, nyní jeden z nejproduktivnějších borců ruské KHL, Libor Šulák. „Navíc patři k jedněm z top beků v celém českém nároďáku. Je to pro mě obrovská výzva,“ pokračoval Kvasnica.

V roce 2020 měl zamířit do Finska. Kvůli restrikcím spojeným se všeobecné známým virem však zvolil Znojmo. Mančaft v té době hrál přechodně v české druhé lize, která však byla po pár měsících ukončena. „Ve Znojmě jsem prozatím spokojený, nemohu si na nic stěžovat. Myslím si, že i když to byla náhoda, šlo o výhodný krok v mojí kariéře,“ zdůraznil útočník.

V pauze zamířil na hostování do italské Fassy, jež zkouší štěstí v Alpské hokejové lize. „Myslím si, že v Alpské lize hrají starší hráči. Není to tak dravé jako ICEHL, anebo dříve EBEL. V ní jsou hráči, kteří mají před sebou kariéru a chtějí něco dokázat. Tam byli hráči i čtyřicet plus. Kvalitou se to nedá úplně srovnat, ICEHL je o dva, tři levely výše. Ovšem za angažmá v Alpské lize jsem byl rád. Tím, že jsme kvůli covidu ve Znojmě nehráli, tak jsem získal zkušenosti a větší porci minut na ledě,“ popsal Kvasnica.

Během své kariéry okusil hokejové umění i v zemi za velkou louží. Oblákal dres Portland Winterhawks ve WHL nebo Vancouver Giants tamtéž. I díky tomu rozumí strategii nynějšího lodivoda Orlů Glena Hanlona.

„On je Kanaďan. Ve své zkušenosti vidím jeho přístup ke hráčům. Byla to nejlepší zkušenost v mém životě. První rok jsem šel za tím, že bych mohl být draftovaný, jelikož mi to uteklo o kousek. Doufal jsem, že se tam mohu ukázat. Bodově jsem sezonu neměl zcela vydařenou, ale do života mi to dalo moc,“ uzavřel odchovanec Opavy.