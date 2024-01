Malou náplastí na bídnou situaci týmu v tabulce byl pro znojemské hokejisty jeden bod ze středečního utkání na ledě Zlína. Jihomoravané dohnali utkání 42. kola Chance ligy až k samostatným nájezdům. V konečném důsledku však zbylé dva body přenechali Valachům a odjeli s prohrou 4:5.

Ve 42. kole Chance ligy v pondělí na zlínském zimáku měřili síly domácí Berani (ve žlutém) a znojemští Orli. | Foto: Deník/Martin Břenek

Znojmo nasadilo do kasy novou gólmanskou posilu na hostování z extraligových Českých Budějovic Jana Strmeně. Mančaft z města nad řekou Dyjí šel do vedení už jedenapadesát vteřin po úvodním hvizdu, kdy se prosadil Daniel Bukač. Skoro v polovině první třetiny zlínští srovnali na 1:1. Do šatny pak zvýšil na 2:1 pro Orly Jan Hruška. V prostřední části se otočily nejen strany, ale i karty. Domácí totiž během osmi minut druhé dvacetiminutovky otočili na 4:2. Ani ne minutu po čtvrtém gólu Zlína korigoval na 3:4 pro Znojmo kapitán Tomáš Svoboda. Naději na vítězství hostů v posledních pár sekundách zažehnul Jan Zahradníček - 4:4.

Velká posila pro boj Orlů o záchranu. Přichází brankář z extraligy

V prodlužení pak téměř 2 300 diváků gól nevidělo. V samostatných nájezdech v rámci sedmé série znojemský Petr Beránek svou šanci neproměnil, naopak štěstí přálo zlínskému Zdeňkovi Sedlákovi. Svěřenci trenéra Václava Baďoučka tak zpět k rakouským hranicím odjížděli s již čtvrtou prohrou v řadě.

Orli mají další šanci zlomit prokletí už v sobotu. To od půl šesté večer hostí doma tým Sokolova. ten je v tabulce pátý s pětašedesáti body. Znojmo se plácá již pár zápasů na poslední příčce s pětačtyřiceti body. Pořád se přetahuje se Slavií Praha a Frýdkem-Místkem, jelikož na Pražany ztrácí dva body, na Severomoravany pak čtyři.

Podívejte se: Orli doma poprvé neskórovali. Dorazí ještě nějaké posily?