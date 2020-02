Jak řekl sportovní manažer a zároveň hlavní stratég Orlů Miroslav Fryčer, až do patnáctého února je v EBEL otevřeno přestupové okno. „Tento zahraniční obránce není poslední. Vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci, kdy nevíme, kteří hráči se nám vrátí, budeme posilovat i nadále,“ informoval znojemský trenér na středeční besedě s fanoušky.

Burlona zvolil Fryčer nejen jako posilu do přesilovek. „Věříme, že přinese jak ofenzivní kvality, tak i defenzivní spolehlivost,“ doufal kouč Orlí letky pro klubový web. Burlon přišel na jih Moravy ze Švédska, kde oblékal dres druholigového klubu Västerviks. Odehrál i tři stovky zápasů v severoamerické AHL.

Další Kanaďan, Kevin Tansey, však v tomto týdnu z České republiky odletěl. Tansey utrpěl již dříve zranění, z něhož se vyklubal dlouhodobější problém. „Kevin by už do letošní sezóny zasáhnout nemohl, bude tak pokračovat v léčení doma. Za jeho služby mu děkujeme a přejeme brzké uzdravení," sdělil Fryčer. Zúženou soupisku chce ještě doplnit minimálně o jednoho obránce. „Intenzivně na tom pracujeme. Není to jednoduché, ale chtěli bychom přivést ještě jednoho beka,“ uzavřel lodivod znojemské bárky.