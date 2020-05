„Byli jsme se situací obeznámeni a souhlasíme s tím, co dělá vedení klubu,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost ostřílený útočník Svoboda.

Mohl byste rozvést svůj náhled na rozhodnutí o návratu Znojma do českých soutěží?

Situace ve sportu je složitá. My, co jsme v klubu zůstali od minulé sezony, jsme věděli o tom, co se chystá. Není se moc, čemu divit. Není možné získat od někoho informace, co bude v září. Nikdo ani z vysokých politických míst nedokáže říct, jak bude sezona vypadat, jestli bude s diváky, jak to bude s cestováním a podobně. Vím, že mnozí lidé ve Znojmě tomu rozhodnutí nerozumí, ale podle mě o krok zpět nejde. Je dobře, že se hokej v příští sezoně ve Znojmě vůbec bude hrát. To je pro mě důležitá informace. Četl jsem i zprávy o tom, že si možná zahrajeme první ligu. Ale to je věc svazu a legislativy a my hráči do toho moc nevidíme. Připravujeme se tak, abychom byli nachystáni na jakoukoliv soutěž.

Nebojíte se ale, že v případě účasti ve druhé lize klesne i vaše výkonnost a už se vám těžko bude vracet do profesionální soutěže?

Samozřejmě i na toto téma jsme měli ve Znojmě spoustu debat. Hodně jsme to probírali. Spousta kluků už si zahrála i extraligu. Někdo může říct, že jde o šílený krok zpět, ale majitel klubu i Míra Fryčer (trenér a sportovní manažer – pozn.red.) hodlají udržet fungování klubu na profesionální úrovni, i pokud se bude hrát druhá liga. Podmínky by byly stejné, jako kdybychom hráli o patro výš, co se týče trénování a přístupu. Připravujeme se tak, že budeme schopni naskočit jak do první, tak druhé ligy.

Ve Znojmě jste prodloužil, po povedené sezoně, která vás mohla katapultovat k lukrativnímu angažmá. Proč jste zvolil Orly?

Už mám svůj věk, rodinný dům v Pohořelicích, navíc mladý chodí do školy, mladá do školky. To jsou důležité věci. Hokejová situace stejně není dobra nikde a abych byl upřímný, ta následující sezona bude u většiny klubů překlenovací a stabilizační. Samozřejmě třeba tři, čtyři silné kluby v extralize to nepostihne, ale jinde půjde o problém. Každý partner se chce postarat hlavně o svou firmu a ne sponzorovat. Nějaké nabídky jsem měl. I když byly třeba finančně zajímavější, zas ne o tolik, aby mi stálo za to být deset měsíc daleko od rodiny a domova.

Odkud jste měl nabídky?

Ozvaly se kluby z EBEL, kde jsem měl dobrou sezonu, ale jak jsem říkal, bylo by to daleko od domova. Nějaké kontakty jsem měl i s extraligovými kluby, ale šlo spíš o takovou ,oťukávačku´ mezi námi.

V tom, že do Znojma přestoupil váš někdejší parťák nejen z Komety Vojtěch Němec, jste prý měl dost prsty vy.

Ano. Vojta bydlí v Pohořelicích o dvě ulice ode mě. Byli jsme v kontaktu a věděl jsem, jak na tom je. Že se chce postupně začlenit do běžného života a myslel na konec hokejové kariéry. Taky už řeší školu a školku pro děti. Mluvil jsem o něm s majitelem Znojma. Vojtovi jsem zas říkal, že když půjde k Orlům, může být každý den doma. Rozhodl se, že ještě tu sezonu hokeji dá a k Orlům půjde.

Pocházíte ze severočeských Litoměřic, ale bydlíte v Pohořelicích. Učaroval vám jih Moravy?

Líbí se mi tu hrozně moc. Nechci, aby to vyznělo špatně vůči rodičům, ale zpátky na Litoměřicko mě to nikdy netáhlo. Když jsem před nějakými deseti lety přicházel do Komety, tak se mi tu hrozně zalíbilo. Manželka pochází ze Znojma a když bylo na čase už si zařizovat něco svého, tak jsme se rozhodli pro rodinný dům na jihu Moravy. Máme v ulici skvělou komunitu, dost spolu držíme.

Jak ovlivňuje pandemie suchou přípravu?

Samozřejmě musíme dodržovat opatření, třeba jsme nemohli do sprch po tréninku. Mě třeba ale vyhovuje, že chodíme běhat do lesa místo na atletický ovál, je to pro mě příjemnější.