Znojemští hokejisté, před sobotou poslední v tabulce, museli ve třiačtyřicátém kole Chance ligy proti Sokolovu zvítězit, aby snížili bodový rozdíl na předposlední Slavii Praha. Ta doma ve stejném kole totiž porazila vedoucí Porubu 1:0. Znojemským hokejistům se výhra podařila a Severočechy vyprovodili 6:3.

Znojemští hokejisté (bílí) hostili doma v rámci 43. kola Chance ligy tým Sokolova. | Foto: Deník/Lubomír Budný

První třetina v zápase proti Sokolovu přinesla Znojemským gólové hody. V deváté minutě je načal Jakub Jenáček, následovaly dvě slepené branky do sítě hostů v patnácté minutě z holí Dominika Tejnora a Radima Matuše. Vzápětí ale znojemský gólman Dominik Tejnor měl zastíněný výhled, čehož využil v korekci na 1:3 sokolovský Vojtěch Tomeček.

"Bylo to nabušené, opřeli jsme se do toho. Měli jsme souboje, nahrávky," shrnul asistent Znojma Tomáš Jakeš.

Po změně stran druhou brankou Vojtěcha Tomečka a následně využitou šancí Tomáše Vracovského hosté vyrovnali na 3:3. Ovšem orlí letka těsně před koncem druhé třetiny zvýšila své vedení zásluhou Tomáše Svobody a Pavla Jenyše na 5:3. V poslední části pojistil mančaftu z města nad řekou Dyjí příležitost na zisk tří bodů v pětačtyřicáté minutě Martin Šťovíček. Svěřenci trenéra Václava Baďoučka pak po zbytek utkání skóre udrželi.

"Ve druhé třetině přišlo naše oslabení, nechali jsme si dát gól a potom jsme ve hře pět na pět začali trošku panikařit. Zaplať Pánbůh, že jsme se vrátili do hry naší přesilovkou. Uklidnili jsme se, šli jsme si za tím. Pro nás to muselo být za tři body. Jsme za to šťastni. Díváme se před sebe a bude to hodně těžké," dodal Jakeš.

Další zápas čeká Orly už ve středu, kdy doma od osmnácti hodin přivítají celek Kolína. Ten v sobotu prohrál s B-týmem Pardubic 1:4 a propadl se v tabule na dvanácté místo. Poslední Znojemští na něj ztrácejí pouhé čtyři body. Na předposlední Slavii Praha pak body jen dva.

"Mančafty, které jsou dole, jako my, hrají opravdu o přežití. Může se stát cokoliv. Jiné týmy nastupují, podle mě, s menší angažovaností. Do konce základní části moc utkání nezbývá. To je pro soutěž asi dobře, ale pro toho posledního to tak dobré není. Nicméně hlavy na udržení máme nastavené a víme, že musíme vyhrávat," uzavřel Jakeš.

