Ani na druhý pokus to nevyšlo. Hokejisté Znojma prohráli i své druhé utkání po návratu do Chance ligy, když v sobotu večer prohráli v Přerově 2:3. Orli tak zůstavají po dvou kolech nové sezony bez bodu.

Hokejisté Přerova v domácí premiéře porazili Znojmo 3:2. | Foto: Jan Gebauer

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Byl tam dobrý pohyb, ale pak Přerov od nějaké osmé minuty přebral iniciativu a zbytek první třetiny už se nám nepovedl. Ztráceli jsme puky, začali jsme vymýšlet nesmyslné nahrávky a Přerov nás svým forčekingem dostal pod tlak, takže jsme se z toho ve druhé třetině trochu vzpamatovávali. Když to Přerov potom zatáhl, tak jsme se dostávali do nějakých šancí. Musíme ale hrát koncentrovaně šedesát minut. Ne že z toho takhle vypadneme, jako v první třetině," hodnotil utkání trenér Znojma Jiří Beroun.

Hostům přitom vyšel vstup do utkání a už v páté minutě vedli po trefě Lukáše Adámka. Jenže ve čtrnácté minutě se prosadil i domácí Jakub Adámek a bylo srovnáno. Domácí otočili skóre zkraje druhé části. když se prosadil dorážkou David Březina. O minutu později dostal Přerov do trháku Darek Hejcman. Orlům se sice na konci prostřední třetiny podařilo snížit po přesilovkové trefě Martina Šťovíčka, ve třetí třetině se ale hostům srovnat nepovedlo.

„Znojmo má výborné hráče, věděli jsme, že to nebude jednoduché. Soutěž se rozbíhá, stejně jako extraliga. Zaskočil nás první gól, byli jsme z toho trochu nervózní. Kluci k tomu ale přistoupili výborně. Nepolevili v aktivitě, nebyli vyděšení. Hokej byl velice atraktivní. Škoda, že jsme měli tolik vyloučených, soupeř zápas zdramatizoval. Měli jsme to takticky uhrát jinak, nicméně bereme vítězství 3:2. Skvěle nás podržel Míša Postava v bráně. Jsme rádi, že jsme doma vyhráli, což je nejvíc," lebedil si trenér Přerova Robert Svoboda.

O první body budou Orli usilovat ve středu, kdy vyzvou od šesti hodin večer na domácím ledě Zlín.

Zubr Přerov - Orli Znojmo 3:2

Třetiny: 1:1, 2:1, 0:0.

Branky a nahrávky: 14. J. Adámek (Pechanec, Březina), 24. Březina (Pechanec), 25. Hejcman (Goiš, Kudělka) – 5. L. Adámek (Špaček, Šťovíček), 39. Šťovíček (Hruška).

Rozhodčí: Skopal, Šudoma – Mikšík, Bezděk.

Vyloučení: 9:4.

Využití: 0:1.

Diváci: 1145.

Střely na branku: 33:19.

Zubr Přerov: Postava – Chroboček, Krisl, Černý, J. Adámek, Cubo, Kudělka, F. Němec – T. Doležal, Pechanec, Březina – Jak. Svoboda, Hejcman, Tomi – Jan Svoboda, Indrák, Goiš – Chludil, Ministr, Nemec.

Orli Znojmo: Durný – Bartko, Mareš, Stránský, Tejnor, Zukal, J. Jenáček, Fajmon – T. Svoboda, Hruška, Sklenář – Špaček, Šťovíček, L. Adámek – Karlsson, Matuš, Beránek – Pigl, Kučera, Sedláček.