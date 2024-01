Záležitostí se policie začala zabývat předloni na základě záběrů, na kterých zaměstnanci jatek do zvířat kopou, dávají jim elektrošoky a radí se, jak seleti sešlápnout hlavu.

Na poměry na jatkách před časem upozorňovali ochránci zvířat. Na sociálních sítích také zveřejnili záběry přibližující okolnosti usmrcování zvířat.

„Zvířata zde při vyhánění z transportních vozů do usmrcovací místnosti jatek musí ze strany zaměstnanců zakoušet sprosté nadávky a ponižování, surové kopání, bití a tahání za uši a ocasy, popisovala tehdy záznamy Martina Žabenská, členka spolku Zvířata nejíme.

Jak za aktivisty Žabenská doplnila, zraněná prasata schopná jen pomalé chůze jsou bitím, taháním za uši a probíjením elektrickým pohaněčem nucena rychle vystupovat z vozu. „Padají z rampy, nemohoucí jsou tahána lanem za nohu do jateční místnosti. Zraněná kráva je za nohu tahána navijákem do prostoru jatek,“ poukázala.

Provozovatel měl podle informací Deníku fungování jatek ukončit.

Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček po zveřejnění videa řekl, že zacházení se zvířaty a chování personálu je v příkrém rozporu se zásadami etického chování ke zvířatům. „Osoby zachycené na videu se jednoznačně dopustily porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a to zejména způsobem vykládání zvířat z vozidla, manipulací se zvířaty či používáním elektrického pohaněče,“ uvedl Vorlíček.

